Limasol limanında ticaret normal devam ediyor

DP World Limasol liman operatörü, Limasol limanındaki tüm ticari işlemlerin normal sürdüğünü, koronavirüsüne karşı da önlemler alındığını belirtti.



DP World Limasol’un CEO’su Nawaf Abdulla yaptığı yazılı açıklamada, limandaki tüm ticari faaliyetlerin normal şekilde sürdüğünü bildirdi; “Koronavirüsü durumunu aktif olarak takip ediyoruz ve toplumumuzun güvenliğini sağlamak için önlemler alıyoruz” dedi.



Yerel yetkililerle yakın işbirliği içinde olduklarını, Güney Kıbrıs Hükümeti, iş çevresi ve kamu sektörüyle işbirliği yapmanın mutlaka önemli olduğunu ifade eden Abdulla, tüm iş seyahatlerinin iptal edildiğini, tüm etkinlikleri ertelediklerini, tüm toplantıların olabildiğince sanal yapıldığını anlattı.

Temizlik, dezenfekte işlemlerinin hükümetin ve sağlık birimlerinin tavsiyeleri doğrultusunda yapıldığını kaydeden Nawaf Abdulla, temel hedeflerinin toplumu korurken müşterilerine en güvenli şekilde hizmet vermek ve işlemlerin Kıbrıs ekonomisi yararına devam etmesini sağlamak olduğunu vurguladı.