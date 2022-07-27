Limasol-Pire deniz seferlerindeki koordinasyonsuzluk ve kötü koşullar şikayet konusu

Limasol ile Pire limanları arasında bir aydır “Daleela” isimli arabalı vapur ile yapılan feribot seferlerinde koordinasyonsuzluk nedeniyle yaşanan rötarlardan dolayı şikayetler alındığı bildirildi.

Politis’in haberine göre koordinasyonsuzluk kaynaklı rötarlardan en çok arabalarıyla seyahat edecekler etkileniyor. Araçlarının feribota biniş prosedürlerini tamamladıktan sonra feribota girebilmek için saatlerce güneş altında, oturacak yer ve tuvalet bulunmayan alanda beklemek zorunda bırakılıyorlar.

Seyahat edecek araçların gümrük işlemleri sırasında araçta sadece şoförün bulunacak olması kuralı nedeniyle küçük çocuklarıyla seyahat eden yolcuların gümrük işlemleri tamamlanana kadar çocuklarını tek başlarına bırakmak zorunda kaldığı kaydedildi.

Gazete, Limasol Limanı’nda yaşanan bir olayda, üç yaşındaki çocuğu ile seyahat etmek isteyen bir annenin, görevlilere yalvarmasına rağmen, çocuğunun tuvaleti kullanması için yolcu salonuna girmesine izin verilmediğini aktardı.