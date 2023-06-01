Limasol'u savaş alanına çevirdiler

Limasol’da dün akşam farklı noktalarda çıkan kavgalarla şehrin savaş alanına döndüğü belirtildi.

Fileleftheros gazetesi Limasol polisinin açıklamasına dayanarak ilk kavganın Palodia bölgesinde, AEL futbol takımı amblemli 30 kadar maskeli kişinin, bölgeden geçen gençlere hangi takımı tuttuklarını sormaları ve AEL taraftarı olmayanlara ise saldırmalarıyla çıktığını yazdı.

Olayda 20 gencin yaralandığını yazan gazete, olayların bununla bitmediğini iki saat sonra Yermoseya bölgesinde yine maskeli gençlerin, diğer gençlere saldırdığını belirtti.

-Purnara’da yine kavga

Öte yandan Haravgi gazetesi, Purnara Mülteci Kampı’nda gençler arasında kavga çıktığını ve polisin buna müdahale etmek zorunda kaldığını yazdı.

Olayla ilgili olarak 3 gencin tutuklandığını, haklarında dava okunduktan sonra serbest bırakıldığını yazan gazete kavga sırasında yaralanan 5 kişinin de hastaneye kaldırıldığını, acil servisteki tedavilerinin ardından ise taburcu edildiğini belirtti.