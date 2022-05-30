Limasol’da “Kayıplar Anıtı” açıldı

Limasol’da dün, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve Yunanistan’ın Güney Kıbrıs’taki Büyükelçisi Yoannis Papameletiu’nun katılımıyla “Kayıplar Anıtı” açıldığı bildirildi.

Politis gazetesi, törende konuşma yapan Rum Başkanlığı İnsani Konular ve Dış Rumlar Komiseri Fotis Fotiu’nun, kayıpların tümünün akıbetinin belirlenmesi için çaba gösterilmesinin, kayıplar ve kayıp yakınları karşısında boyunlarının borcu olduğunu söylediğini yazdı.

Habere göre Fotiu, her bir kaybın arkasında çok büyük bir cesaretin hikayesi bulunduğuna işaret ederek, açılışını yaptıkları anıtın da gençlere yapılan fedakarlıkların boşuna olmadığını göstereceğini belirtti.

Haberde, Limasol Belediye Başkanı Nikos Nikolaidis’in de törende konuşma yaparak, Limasol’a böyle bir anıt yapılmasının belediye için büyük bir onur kaynağı olduğunu söylediği; kayıp yakınları adına konuşan Nikos Sergidis’in de, uzun zamandır hayal ettikleri bu anıtın bugün açılmasıyla büyük mutluluk duyduklarını dile getirdiği ifade edildi.