Limasol’da KKTC’den temin edildiği iddia edilen büyük miktarda gümrüksüz tütün ele geçirildi

Limasol’da KKTC’den temin edildiği iddia edilen büyük miktarda gümrüksüz tütün ele geçirildi
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Limasol’daki bir tersanede salı günü, KKTC’den temin edildiği iddia edilen büyük miktarda tütün ürünü ele geçirildiği bildirildi.

Alithia gazetesi, güvenilir bir kaynaktan aldığı ihbarı değerlendiren Gümrük Dairesi personelinin, tersanede araştırma yaptığını ve kilitli kasalarla buzdolabının içerisinde 390 bin 640 adet sigara, 285 bin 750 gram tütün ve 113 bin 600 adet elektronik sigara tespit ettiğini yazdı.

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Gazete, ürünlerin toplam maliyetinin 139 bin 633 Euro olduğunu kaydederken, olayla ilgili iki kişinin gözaltına alındığını belirtti.

Haberde, gözaltına alınan kişilerden birinin, daha önce de benzer bir olaya karıştığı ve ceza aldığı ifade edildi.

Gazete, gözaltına alınan kişilerin dün, Limasol Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldıklarını ve aleyhlerinde sekizer günlük tutukluluk emri verildiğini yazdı.

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