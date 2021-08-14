Limasol’da taraftarlar arasında kavga çıktı

Limasol’daki Apollona ve AEL kulüp taraftarları arasında geçtiğimiz Perşembe akşamı yaşanan olaylar Rum basınında geniş bir şekilde yer aldı.

Politis gazetesi, Apollona Kulüp taraftar derneği önünde meydana gelen olay neticesinde taraftarların birbirlerine taşlarla ve küreklerle saldırdığını, sokağın savaş alanına döndüğünü yazdı.

Olay sonucu biri kundaklama olmak üzere toplam 9 aracın büyük zarar gördüğünü yazan gazete, Rum Polis Müdürlüğünde, dün yapılan bir toplantıyla, taraftar derneklerinin holiganlık olaylarının masaya yatırıldığını belirtti.



Habere göre, toplantı neticesinde taraftar dernekleri olarak kullanılan binaların kapatılması ihtimalinin araştırılması için polis tarafından talimat verildi.Öte yandan Alithia gazetesi, olayda yer alan maskeli kişilerin önlerinde buldukları her şeyi kırıp döktüğünü yazdı.Gazete polisin yoğun araştırma yapmasına karşın olayla ilgili henüz bir tutuklamanın olmadığını da belirtti.Haravgi gazetesi ise polisin, olayla ilgili gördüğü 20 yaşındaki bir genci tutukladığını yazdı.