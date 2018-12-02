Loizidu için nota

Rum Yönetimi’nin, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nden, Titina Loizidu davasının kapanmasına ilişkin “Ankara’nın şantajlarına” boyun eğmemesini talep ettiği belirtildi.

Alithia gazetesi, Rum Yönetimi’nin, gelecek hafta Strazburg’ta gerçekleştirilecek Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi toplantısı ışığında gönderdiği notada, Türkiye’nin tazminat vermeyi reddettiğinden söz ettiğini yazdı.

Rum Yönetimi’ne göre, Türkiye’nin Loizidu davasını kapatması için Komite’ye baskı yapmak istediğinin açık olduğunu yazan gazete, söz konusu notaya atıfta bulunarak, Rum Yönetimi’nin, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’ne bu şantaja boyun eğmemesi tavsiyesinde bulunduğunu ayrıca Loizidu davasının kapatılmasının, tazminatı ödememek ve Komite ile işbirliği yapmamak adına, mevcut koşullarda Türkiye’yi ödüllendirmek olacağına da dikkati çektiğini belirtti.