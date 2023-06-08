Lokmacı sınır kapısında Rum polisleri darp eden 29 yaşındaki Türk vatandaşı yargı önünde

Türkiye’den KKTC’ye gelen daha sonra Lokmacı sınır kapısından Rum polisinin olduğu noktadan Güney Kıbrıs’a geçmesine izin verilmeyince, 3 Rum polisini darp eden 29 yaşındaki kişinin mahkemeye çıkarıldığını belirtildi.

Fileleftheros gazetesi ismi verilmeyen 29 yaşındaki Türk vatandaşının dün Lefkoşa'nın güneyindeki Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldığını yazdı.

Mahkemede hukuki yardım isteyen 29 yaşındaki kişinin, hakkında bulunan “Kıbrıs Cumhuriyeti’ne yasa dışı giriş yapmak, polise saldırmak ve şiddet kullanmak" gibi suçlamalardan hiçbirine yanıt vermediğini yazan gazete, bahse konu kişinin, mahkeme boyunca ağladığını ve amacının; Güney Kıbrıs’a geçmek ve siyasi sığınma talep etmek olduğunu söylediğini iddia etti.

Gazete 29 yaşındaki kişinin, hakkındaki suçlamalar yanıt vereceği 12 Haziran’daki mahkemeye kadar tutuklu kalacağını da yazdı.