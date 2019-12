Londra'da üniversitelerdeki propaganda faaliyetleri için çalışacak

DİSİ Başkanı Averof Neofitu, KKTC yetkililerinin ve diğer örgütlerinin İngiltere’deki üniversitelerinde yaptığı propaganda faaliyetlerin göğüslenmesi konusunu Londra’daki üniversiteli Rumlarla görüştü.

Alithia’ya göre, Londra’da bulunan Neofitu, “FKP Protoporia genişletilmiş konseyi” ile KKTC’den yetkililerin ve diğer örgütlerin İngiltere’deki üniversitelerde yaptığı propaganda faaliyetlerinin göğüslenmesinde, Rum Eğitim Kültür Spor ve Gençlik Bakanlığı ve Rum büyükelçiliğinin rolü, Rum Dışişleri Bakanlığı’nın desteğinin artırılması, üç yıllık yüksek eğitim diplomalarının tanınması ve Güney Kıbrıs’a direkt uçuşlarla ilgili sıkıntıları görüştü.

DİSİ Birleşik Krallık teşkilatı tarafından dün gece düzenlenen baloya da katılan Neofitu, burada yaptığı konuşmada Kıbrıs sorunundaki son gelişmeler, Berlin üçlü görüşmesi ve bundan sonra atılması beklenen adımlarla ilgili bilgi verdi. Baloya İngiltere Başpiskoposu Nikitas, Güney Kıbrıs’ın İngiltere’deki yeni Yüksek Komiseri (büyükelçisi) Andreas Kakuris, Kıbrıs’ın Muhafazakar Dostları grubu başkanı ve milletvekili Jason Haralambus ve Muhafazakar Parti milletvekili adayı David Barrow da katıldı.

Neofitu yarın da devam edecek Londra ziyareti çerçevesinde, İngiltere Dışişleri Bakanlığı ile temaslarda bulunacak, İngiltere Başpiskoposu Nikitas ile özel görüşme yapacak, “London School of Economics and Political Science” ve “Hellenic Bankers Association UK” tarafından düzenlenecek “Cyprus and the New Geopolitics of the East Mediterranean” konulu konferansta konuşacak.