Londra’da temaslarda bulundu

Güney Kıbrıs Meclis Başkanı Annita Dimitriu’nun Londra’da temaslarda bulunduğu bildirildi.

Alithia gazetesinin haberine göre, Dimitriu, dün sabah Avam Kamarası Başkanı Sir Lindsay Hoyle ile Westminister’deki Meclis binasında bir araya gelerek, Kıbrıs sorununu görüştü.

Habere göre, Dimitriu, Hoyle ile görüşmesinin akabinde Westminister'ı gezdi ve Avam Kamarası Eğitim Komitesi yetkilileriyle bir araya geldi.

Temasları çerçevesinde, İngiliz Uluslar Topluluğu (Commonwealth) Parlamenterler Birliği İngiltere Şubesi Başkanı Dame Maria Miller ile görüşen Dimitriu, İngiltere Parlamentosu’ndaki Kıbrıs Tüm Partler Arası Grup Başkanı Sir Roger Gale ve grup üyeleri tarafından onuruna verilen yemeğe katıldı.

Dimitriu, yemekten sonra yaptığı açıklamalarda, ziyaret sebebinin Kıbrıs’ta olup bitenleri anlatmak, daha ileri işbirliği yapılabilecek sektörleri ele almak ve olası tahriklerle nasıl ortak mücadele edilebileceği konusunda görüş alışverişi yapmak olduğunu söyledi.