Lübnan Dışişleri Bakanından Güney Kıbrıs’a resmi ziyaret

Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Bouhabib’in, Güney Kıbrıs’a bugün yapacağı resmi ziyaret çerçevesinde, Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis’le bir araya geleceği haber verildi.

Fileleftheros gazetesi, Bouhabib-Kasulidis görüşmesinde, Güney Kıbrıs-Lübnan ikili ilişkileri, Doğu Akdeniz ve Orta Doğu ülkelerindeki gelişmeler, Ukrayna’daki durum, AB-Lübnan ilişkileri ve iki ülkenin ortak ilgili alanına giren diğer güncel konuların ele alınacağını yazdı.

Bouhabib ile Kasulidis’in ilk önce baş başa görüşecekleri, ardından buna heyetlerin katılımıyla yapılacak istişarelerle devam edileceği kaydedildi.

İstişarelerin ardından iki bakanın basın mensuplarına açıklamalarda bulunacağını ifade eden gazete, Bouhabib ile Kasulidis’in bunun akabinde ise iki ülke heyetlerinin yer alacağı bir çalışma yemeğinde bir araya geleceklerini ekledi.