Lübnan eski merkez bankası başkanı ülkesinden Güney Kıbrıs üzerinden kaçtı

Dolandırıcılık ve yasal olmayan yollardan zengin olmakla suçlanan Lübnan eski merkez bankası başkanı 73 yaşındaki Riad Salameh’in, ülkesinden kaçmak için ilk durak olarak Güney Kıbrıs’ı kullandığı belirtildi.

Alithia gazetesi “Kıbrıs Üzerinden Kaçtı” başlıklı haberinde, Mısır’da yayım yapan “Sala El Balat” isimli internet gazetesinin haberine dayanarak, Lübnanlı bankacının, şu anda üçüncü bir ülkede olduğunu ancak ülkesinden (Lübnan) kaçmak için Güney Kıbrıs güzergahını kullandığını yazdı.

Gazete yine aynı habere atıfta bulunarak, Lübnan Başbakanı Necip Mikati’nin basın bürosunun, basında çıkan, “Başbakan Mikati, meclis başkanı ve ordu komutanının, Lübnanlı bankacının güvenli bir şekilde Güney Kıbrıs’a nakledilmesi ve oradan da üçüncü bir ülkeye aktarılması ayrıca Suriyeli mültecilerin Güney Kıbrıs’tan geri gönderilmesine ise bu çerçevede uzlaşıldığı” şeklindeki haberleri de yalanladığını belirtti.

Güney Kıbrıs’ın, Lübnanlı bankacının mevduatlarının transferinde de kullanıldığını belirten gazete yine aynı haberde, bir hukukçunun, Lübnan’da yayımlanan “Asharq Al-Awsat” isimli gazeteye yaptığı açıklamalarına da atıfta bulunulduğunu yazdı.

Habere göre bahse konu hukukçu, Lübnanlı bankacının, bankanın sermayesinden yararlanan etkili kişilerin isimlerinin yer aldığı belgelerle desteklenmiş bir video kaydettiğini belirtti.

Hukukçu, bu liste içerisinde siyasetçilerin, yargıçların ve toplumun ileri gelenlerinin yer aldığını belirterek Lübnanlı bankacının bu hamlesini, kendisini “doğal imhadan” koruyan “çok akıllı” olarak nitelendirdi.

Lübnanlı bankacının, Lübnan, ABD ve 7 Avrupa ülkesinde yargı araştırmalarının merkezinde olduğuna da dikkati çeken gazete, Lübnanlı bankacının Fransız vatandaşlığına da sahip olduğunu belirtti.

Lübnanlı bankacının 2021 yılında özel jetle geldiği Fransa “Le Bourget” havalimanında, gümrük makamları tarafından bagajında beyan edilmemiş nakit para tespit edildiğini de yazdı.