Lute - Anastasiadis görüşmesi

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Geçici Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute arasında bu akşam Rum Başkanlık Sarayında yapılan görüşme tamamlandı.

Bir buçuk saat süren görüşmenin ardından basına açıklamada bulunan Rum Hükümeti Sözcüsü Kiriakos Kusios, Anastasiadis'in Lute'u, Rum Kesimi’nin BM Genel Sekreteri tarafından, BM Güvenlik Konseyi tarafından belirlenen görev-yetkileri çerçevesinde toplanacak olan gayri resmi bir konferansa katılmaya hazır ve kararlı olduğu konusunda bilgilendirdiğini söyledi.

Kusios, Anastasiadis'in görüşmede Rum Kesimi’nin Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin tezlerini yinelediğini ve teyit ettiğini aynı zamanda müzakerelere Crans Montana'da kaldığı yerden devam etmeye hazır olduklarını ifade ettiğini de ekledi.