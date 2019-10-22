Lute, Kasım ayında tekrar Kıbrıs’a geliyor

BM Genel Sekreterinin Özel Görevlisi Jane Holl Lute, BM Genel Sekreteri Antonio Guteres’in Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiades ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile görüşebilmesi için uygun ön çalışmaların yapılması amacı kasım ayının sonlarına doğru tekrar Kıbrıs’a geliyor.

Bu görüşmenin ardından Kıbrıs sorunuyla ilgili müzakerelerin başlamasına yol açacak gayri resmi beşli görüşme yer alacak.



Kıbrıs Haber Ajansının yetkili bir kaynaktan elde ettiği bilgilere göre, bu konuyu kapatmak için referans şartlarının masaya yatırılması yeterli gibi görünüyor. Aynı kaynak, “anlaşılacağı gibi, müzakerelerin yeniden başlaması sürecine giriliyor ve bu yönde açık bir yol görülüyor” diyerek Lute’nin eylül ayında adaya yaptığı ziyaretlerin arzulanan sonucu getirememesinden dolayı, Lute’nin çabaları dışında, BM Genel Sekreterinin tüm sürece kişisel katılımını da gerekli olarak niteledi.



Aynı kaynak BM Genel Sekreterinin Anastasiades ve Akıncı ile görüşmesinin referans tanımı konusunda katalizör olabileceğini; ancak Genel Sekreterin muhtemelen referans şartlarını AB’nin gözlemci olarak katılacağı gayri resmi beşli görüşmede açıklayacağını belirtti.



Aynı kaynak, Kıbrıs Rum tarafının, her iki tarafın da referans şartlarını kabul etmesi gerektiğini ve aynı zamanda bu konuda garantör güçlerin taahhüdünün sağlanmasının da iyi olacağını Birleşmiş Milletlere net bir şekilde ilettiğini duyurdu.



Aynı kaynak, bunun amacı, Türk tarafının başka bir çözüm modeli tartışma olasılığını gündeme getirmesini önlemek olduğunu, çünkü çözüm modelinin 11 Şubat 2014’teki ortak bildiriyle açıklandığını hatırlatarak, Kıbrıs Rum tarafının referans şartlarını oluşturacak üç sütunun; “11 Şubat’ta açıklanan ortak bildiri, varılan yakınlaşmalar ve altı parametreli Guterres Çerçevesi” olduğunu söyledi.

Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2019, 20:31