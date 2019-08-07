Lute, liderlerle yeniden görüşmeye hazır

BM Genel Sekreterinin geçici Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’le üçlü görüşme gerçekleştirmelerinin hazırlığını yapmak adına adaya gelmeye hazır olduğu iddia edildi.

Fileleftheros gazetesi, “Referans Şartları Yeniden – Jane Holl Lute İki Liderle Yeni Temaslara Hazır” başlıkları altında verdiği haberinde, BM Genel Sekreterinin geçici Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un, liderlerin Genel Sekreter Antonio Guterres’le üçlü görüşme yapmaları yönünde hazırlıklara başlamak için adaya gelmeye hazır olduğunu yazdı.

Gazete, Lute’un ayrıca, müzakerelerin yeniden başlayabilmesi için temel gereksinim olan referans şartları konusunda da çalışmasının gerekeceğini belirtirken; Lute’un Pazartesi akşamı geç saatte Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le gerçekleştirdiği telefon görüşmesine yer verdi.

Lute’un Anastasiadis’le telefon görüşmesinde, liderlerin 9 Ağustos tarihinde yapacakları görüşmede olumlu gelişmeler yaşanmasını dilediğini ve önümüzdeki dönemde adaya yeniden gelme niyetini ifade ettiğini yazan gazete, her şeyin Anastasiadis ile Akıncı’nın Cuma günü yapacakları görüşmeye bağlı olduğu yorumunda bulundu.

Gazete, Lute’un Ağustos sonu veya Eylül başında adaya gelme ihtimali bulunduğunu belirtirken, Lute’un garantör ülkelerle de temaslarda bulunmasının beklendiğini yazdı.

Yunanistan ve İngiltere’de gerçekleşen hükümet değişiklikleri ve yeni dışişleri bakanlarının atanmış olduğuna dikkat çeken gazete, Lute’un temaslarının, gayrı resmi de olsa bir beşli konferans gerçekleştirilme olasılığının ne olduğunu netleştirmesinin beklendiğini vurguladı.

Gazete, Guterres’in liderlerle üçlü görüşme yapmasının, liderlerin Cuma günkü görüşmesinde ve ardından da Lute’un temaslarında çıkacak sonuca bağlı olduğu iddiasında bulundu.

RUM HÜKÜMET SÖZCÜSÜ ÖNERİ YAPILACAĞINI DOĞRULADI

Gazete bir diğer haberinde ise, Anastasiadis’in Cuma günkü görüşmede, doğal gaz konusunda Kıbrıslı Türklere bilgi aktarılacak bir komite kurulması önerisinde bulunacağının, Rum Hükümet Sözcüsü tarafından doğrulandığını yazdı.

Habere göre Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu dün yaptığı açıklamada, önerinin bir parti başkanından geldiğini ve Anastasiadis’in de buna olumlu baktığını belirterek, doğal gazın birlikte idare edilmesi söz konusu olmadığı sürece, Kıbrıslı Türklerin bilgilendirilmesinde bir sorun görmediklerini ifade etti.

İKİ TOPLUMLU YÜRÜYÜŞ

Gazete bir diğer haberinde, “İki Toplumlu Barış İnisiyatifi Birleşik Kıbrıs” ile “Maraş Şehrimiz” örgütlerinin yarın akşam ortaklaşa gerçekleştirecekleri iki toplumlu yürüyüşe yer verdi.

Her iki örgütün, Lefkoşa’nın kuzey ve güneyinde başlatarak Ledra Palace sınır kapısında, ara bölgede sonlandıracağı yürüyüşte, katılımcıların, liderler ve BM’ye verilmek üzere, Guterres çerçevesindeki altı unsur konusunda stratejik anlaşmaya varılması çağrısı içeren bir bildiri onaylayacakları belirtildi.

Gazeteler ayrıca, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın dünkü açıklamalarına da haberlerinde yer verdiler.

Diğer gazeteler konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttılar:

Politis: “Akıncı Ortak Komitede Israrcı – Kırmızı Çizgilerini Koyuyor”.

Haravgi: “Engellere ve Dileklere Odaklanıyorlar – Lute: Olumlu Bir Sonuç İçin Dilekler – Akıncı’nın Açıklamaları: Siyasi Eşitlik ve Etkin Katılıma Vurgu”.

Alithia: “BM Sonuç Görmek İstiyor – Lute’dan Cuma Günkü Görüşme Çerçevesinde Telefon Trafiği”.