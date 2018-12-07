Lute, Mogherini ile görüştü

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’un, geçtiğimiz Çarşamba günü Brüksel’de Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini’yle görüştüğü haber verildi.



Alithia gazetesi “Mogherini’yle Başladı, 15 Aralık’ta Geliyor- Lute’un Gelişi Son Düzlükte” başlığıyla yayımladığı haberinde, Lute’un bir kez daha şaşırtmayı başardığını ve Türkiye Dışişleri Bakanlığıyla temaslarda bulunmak için bugünlerde Ankara’ya gitmesi beklenirken, Çarşamba günü Brüksel’e gittiğini ve burada Mogherini’yle görüştüğünü yazdı.



PRODROMU



Gazeteye göre Rum Hükümeti Sözcüsü Prodromos Prodromu ise, konuyla ilgili açıklamasında, bu görüşmenin kendileri için, Avrupa Birliği’nin Kıbrıs sorunu çözüm çabaları denkleminin bir parçası olduğunu teyit ettiğini ve bunun olumlu bir şey olduğunu söyledi.



Lute’un alışkın oldukları gibi, Mogherini’yle olan görüşmesini önceden ilan etmediği gibi, görüşmenin ardından küçük bir açıklama dahi yapmadığını ifade eden Prodromu, “Lute’un gittiğini, görüştüğünü, kaçtığını ve müdahil taraflardan hiçbirinin hiçbir şey bilmediğine” işaret etti.



Rum hükümetinin görüşmeyle ilgili bilgisi bulunmadığını kaydeden Prodromu, “Lute’un, BM Genel Sekreterinin kendisine verdiği görevi nasıl yöneteceğinin, kendi meselesi olduğunu” sözlerine ekledi.



HRİSTODULİDİS



Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in dün konu hakkında Rum Radyo Televizyon Kurumu RİK’e yaptığı açıklamadan, Rum kesiminin daha sonra AB tarafından, Lute ve Mohgerini arasında “çok iyi bir görüşme yapıldığı” hakkında bilgilendirildiğinin ortaya çıktığını yazan gazete, fakat bunun haricinde başka bir şey olmadığını belirtti.



Hristodulidis’in de Kıbrıs sorunundaki diğer müdahiller gibi, Lute’un garantör ülkelerle görüşmelerinin ne zaman olacağı konusunda bir şey söyleyecek pozisyonda olmadığına işaret eden gazete, yalnızca Lute’un 12 Aralık’ta New York’ta Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Yorgos Katrougalos’la yapacağı görüşmenin bilindiğini anımsattı.



Gazete, Hristodulidis’in sahip olduğu bazı bilgilere atıfta bulunarak “Lute’un 15 Aralık’tan sonra Kıbrıs’a geleceğini ve 4–5 gün boyunca adada kalacağını tahmin ettiğine” işaret etti.



Lute’un Kıbrıs’taki istişareleri sırasında izleyeceği prosedür ve “referans şartları” konusunda yanında hazır bir şey getirip getirmeyeceği konusundaki bir soruya karşılık ise Hristodulidis “referans şartları üzerinde tüm müdahil tarafların anlaşması gerekeceğini, dolayısıyla (Lute’un) Kıbrıs’ta bulunacağı süre içerisinde bir sonuca varılması hedefiyle, Kıbrıs’taki görüşmelerinin hemen ardından, bunları yazmaya başlayacağı” değerlendirmesinde bulundu.



Hristodulidis, Lute’un hedefinin Kıbrıs’tan ayrılmadan önce tüm işini tamamlamak ve BM Genel Sekreterinin bilgilendirilmesi olduğunu da söyledi.



Açıklamasında, gösterilecek tüm çaba çerçevesinde, Lute’un liderleri ortak bir görüşmeye çağırmasının ihtimal dahilinde olduğunu da söyleyen Rum bakan, ancak ilk temasların ortak görüşme şeklinde değil, ayrı ayrı olacağını açıklığa kavuşturdu.



Açıklamasında “referans şartlarına, muhtemelen desantralize federasyon konusu gibi bazı yeni fikirler dahil edilmesi ihtimalinden” de söz eden Hristodulidis, “ancak ilk olarak, son iki buçuk yıldır varılan önemli görüş birliklerinin referans şartları aracılığıyla teyit edilmesinin, aynı zamanda çok önemli olan Guterres çerçevesinin de teyit edilmesinin önemli olduğuna” vurgu yaptı.



Hristodulidis “ancak referans şartlarına, BM kararlarında da belirlendiği üzere, Kıbrıs sorunu çözüm çerçevesinden kaçmayan olası yeni fikirlerin dahil edilebileceğini” ifade etti.



Kıbrıs sorunundaki gelişmelere yönelik endişe var olduğunu ise kabul etmeyen Hristodulidis, hiç endişelenmediklerini, Lute’u beklediklerini, gelmesi için çalıştıklarını ve ortaya olumlu bir sonuç çıkmasını umduklarını kaydetti.



Hristodulidis sözlerinin sonunda “her halükarda ileriye baktıklarını” ekledi.



Politis’e göre ise Rum Hükümeti Sözcüsü Prodromos Prodromu, “Politis 107,6’ya” açıklamasında “Rum kesiminin Lute’un Lefkoşa’ya yapacağı ziyaretin ayarlanmasını beklediğini ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Kıbrıs’ta ne zaman olacağını açıklığa kavuşturduğunu ve ziyaretin belirlenmesine ilişkin olarak BM’den bilgilendirme beklediğini” söyledi.



Fileleftheros ise haberinde, Lute’un Kıbrıs’ı dar bir zaman çerçevesi içerisinde ziyaret edeceğinin görüldüğünü yazdı.



Elindeki bilgilere dayanarak, Lute’un 17 Aralık’la başlayan hafta adada olmasının beklendiğini yazan gazete, Rum Başkanlığından gelen bilgilerin, Anastasiadis’in Lute’la görüşmesi için en uygun aralığın 17–18 Aralık olduğunu, çünkü Anastasiadis’in 19 Aralık’ta İsrail’e gidip 21 Aralık’ta adaya döneceğini ve bunun hemen akabinde ise Noel yortusunu geçirmek üzere Trodos’a gideceğini kaydetti.



Gazete “Lute’un isteği üzerine, Mogherini’yle olan görüşmesinin gizli tutulduğunu” da ekledi.



Haber Haravgi’de “Prodromu: Lute-Mogherini Görüşmesi AB’nin Çözüme İlişkin Çabanın Bir Parçası Olduğunu Teyit Ediyor”, Politis’te “Lute Yeni Tura Mogherini’yle Başladı- Kıbrıs’a Gelişi Gecikiyor Çünkü Ankara ve Katrougalos’la Randevuları Beklemede”, Fileleftheros’ta ise “Lute’tan Dar Bir Zaman Çerçevesinde Ziyaret- Mogherini’yle Kısa ve Gizli Görüşme” başlığıyla yer buldu.