Lute'un gelişi ile ilgili detaylar

Rum basını, BM Genel Sekreteri’nin Geçici Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un 30 Kasım Pazartesi günü adaya gelmesinin kesinleştiğini belirtirken, Rum Hükümet Sözcüsü Kiriakos Kusios’un, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in açıklamalarıyla ilgili değerlendirmelerine de yer verdi.

Alithia gazetesi, “Kusios: Guterres’in Açıklamalarına Olumlu Bakıyoruz – Lute Pazartesi Geliyor ve Anastasiadis-Tatar Görüşmelerine Başlıyor” başlıkları altında verdiği haberinde, BM Genel Sekreteri’nin Geçici Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un 30 Kasım gecesi adaya geleceğini yazdı.

Habere göre Rum Hükümet Sözcüsü Kiriakos Kusios, Lute’un 30 Kasım gecesi adaya geleceği ve 1-2 Aralık tarihlerinde temaslarına başlayacağını belirterek, ilk görüşmenin 1 Aralık’ta yapılacağını ancak Lute’un ikini tur görüşme gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceğinin ise Lute’un değerlendirmesine kaldığını vurguladı.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’la ortak bir görüşme olup olmayacağının da yine Lute’un kararı olacağını vurgulayan Kusios, beşli konferans konusunda ise, konferansın, Kıbrıs sorununun özünün ele alınmayacağı ancak Türk tarafının tezlerinin resmi olarak duyulmasının beklenen prosedürsel bir toplantı olacağını öne sürdü.

Kusios açıklamasında, BM Genel Sekreteri Guterres’in, “görüşmeler sırasında tarafların istedikleri girişimleri üslenme haklarının olduğu” şeklindeki açıklamasının Rum hükümetini endişelendirmediğini belirtti.

BM Genel Sekreteri’nin, müzakerelerin Crans Montana’da kaldığı yerden devam edeceğini net bir şekilde söylediğini ifade eden Kusios, Genel Sekreter’in BM Güvenlik Konseyi kararları çerçevesinde hareket etmek zorunda olduğunun da altını çizdi.

Kusios, Türkiye’nin müzakerelerde öneri sunmasının önemli olmadığını, bu önerilerin ne oranda kabul göreceği ve müzakere edilip edilmeyeceğin önem taşıdığını öne sürdü.