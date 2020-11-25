Lute'un Kıbrıs temasları Rum baınında

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le 1 Aralık Salı günü ayrı ayrı görüşeceği, öte yandan Rum kesiminin, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs sorunuyla ilgili 5+1 formatında gayri resmi prosedürel bir konferans toplanmasına ilişkin girişimi ışığında, hazırlık yapmakta olduğu ifade edildi.

Alithia gazetesi “Hedef Kıbrıs Sorununu Yeniden Raylarına Oturtmak” başlıklı haberinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile Kıbrıs Rum tarafının müzakerecisi Andreas Mavroyannis arasında dün bu çerçevede Rum Başkanlık Sarayında bir görüşme gerçekleştirildiğini yazdı.

Kıbrıs Rum Haber Ajansı KİPE’nin elde ettiği bilgilere dayanarak, Lute’un 30 Kasım’da adaya geleceğini ve 2 Aralık sabahı adadan ayrılacağını belirten gazete, Lute’un 1 Aralık Salı günü sabahı Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, akşamüzeri ise Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le görüşeceğini belirtti.

Gazeteye göre “diplomatik bir kaynak” KİPE’ye yaptığı açıklamada, Lute’un misyonunun amacının Kıbrıs sorunuyla ilgili süreci BM Genel Sekreteri tarafından 5+1 formatında gayri resmi prosedürel bir konferans toplanması aracılığıyla raylarına yeniden oturtmak olduğunu ve bu konferansın, Kıbrıs’la ilgili olarak, sorununun özüne dair bir konferans gerçekleştirilmesine ilişkin parametrelerin kararlaştırılması için yapılacağını kaydetti.

“Aynı kaynak”, Lute’un prosedürel bir konferans toplanması olanakları konusunda BM Genel Sekreterini bilgilendirmek için, tarafları dinleyeceğini belirtti. Rum kesiminin, tarafların müzakere masasına oturmasından önce müzakereye girmek istemediğine de işaret ederek, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Cumhurbaşkanı seçilmesinden sonra yaptığı açıklamada, Kıbrıs sorunuyla ilgili sürecin kaldığı yerden yeniden başlamasına hazır olduğunu yinelediğini anımsattı.

“Aynı kaynak” Lute’un Kıbrıs’tan sonra temaslarda bulunmak için Atina’ya gitmesinin beklendiğini de ekledi.

Politis gazetesi ise “Lute Tarafların Niyetlerini Tartıyor- BM Genel Sekreterinin İstekleri” başlıklı haberinde “güvenilir kaynaklara” dayanarak, Lute’un Kıbrıs’a kendi fikir ve önerilerini paylaşmak yerine, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in ne konuştuğunu duymak için geleceğini, öte yandan Lute’un yanında, tarafların ikna edici bir şekilde cevaplamaya çağrılacağı net sorular olacağına işaret etti.

Sürecin bir sonraki aşamaya geçmesi için zemin ve siyasi irade olup olmadığının anahtar soru teşkil ettiğine işaret eden gazete, diplomatik kaynakların, mevcut aşamada sürecin şartlar ve koşullar olmadan gayri resmi prosedürel bir görüşmede devam etmesinin oldukça önemli olduğunu belirttiklerini de iletti.

Aynı kaynaklar, gayri resmi görüşme ışığında tarafların tezlere sahip olabileceğini ve bunları ifade edebileceğini, bununla birlikte günün sonunda önemli olan şeyin, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in (daha sonraki bir aşamada ortaya çıkması muhtemel herhangi müzakerenin hareket etmesi gereken çerçeveyi belirleyen) BM parametreleri temelinde hareket etmesi olduğuna işaret etti.

Gazete bu tezin esasında, tarafların çözüm şekliyle alakalı olarak bile, tezlerini ifade etmelerinin yasak olmadığı konusunda, Kıbrıs sorununda önemli rol oynayan ülkelerden kaynakların meydana getirdiği izlenimi güçlendirmekte olduğunu da yazdı.

Mevcut aşamada Rum hükümetinin herhangi bir müzakereye girmek istemediğini çünkü 5+1 formatındaki gayri resmi prosedürel görüşmenin niteliğini korumak istediğini yazan gazete, aynı kaynaklara dayanarak, şu an hiçbir şeyin kesin olarak addedilmemesi gerektiğini ekledi.

Fileleftheros gazetesi ise “Lute’un Gelmesinden Hemen Önce Uçurum- İngilizlerden Yeni Fikirler Konusunda Perde Gerisinde Nabız Yoklamalar” başlıklı haberinde, gayri resmi beş taraflı görüşmede başrol oynamak isteyen İngilizlerin Kıbrıs sorunu oyununa yine dinamik bir şekilde girdiklerini yazdı.

Gazete İngilizlerin hareketlerinin perde gerisinde olduğunu ve Rum liderliğinin “gevşek desantralize federasyon çözümü ve konfederasyon çözümüne ilişkin tepkilerini kayda geçirme amacı taşıdığını” kaydetti.

Gazete iç sayfadan “Lute Salı Akşamı Anastasiadis’i Sabahı İse Tatar’ı Görüyor- Yeni Fikirler Yüzünden Uçurum- Nikos Anastasiadis Reddediyor, Mevlut Çavuşoğlu Israr Ediyor” başlıklarıyla yer verdiği haberinde ise, gayri resmi beş taraflı konferansa yaklaştıkça, Kıbrıs Rum kesimi ile Türk tarafının tezleri arasındaki uçurumun büyüdüğünü yazdı.

Lute’un gelişiyle ilgili haberler Haravgi’de ise “Lute’un Anastasiadis ve Tatar’la Görüşmeleri 1 Aralık’ta” başlığıyla yer buldu.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu’nun Yeni Akit gazetesine verdiği demeç ise Haravgi’de “İki Kesimli İki Toplumlu Federasyonu Görüşerek 50 Yıl Daha Kaybedemeyiz- AB’nin Olası Bir Olumsuz Kararı Doğu Akdeniz’e Zarar Verecek”, Alithia’da ise “İki Kesimli İki Toplumlu Federasyonu Görüşerek 50 Yıl Daha Kaybetmeyeceğiz- Federasyondan Değil İki Devlet Çözümünden Bahsetmeliyiz” başlıklarıyla yer aldı.