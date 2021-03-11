Lute, Yunanistan Dışişleri Bakanı ile görüştü

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterinin Kıbrıs için atadığı Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un dün Atina’da Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’la bir araya geldiği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, Yunanistan Dışişleri Bakanlığının Twitter’da yaptığı paylaşımına göre, görüşmenin gündeminde Nisan ayında Cenevre’de gerçekleştirilecek olan Kıbrıs sorunuyla ilgili beş taraflı konferansın bulunduğunu yazdı.

Lute’un Atina’ya gitmeden önce Kıbrıs’ta Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le ayrı ayrı temaslarda bulunduğunu anımsatan gazete, Lute’un New York’a geri döneceğini ve Ankara için randevu bekleyeceğini belirtti.

Türkiye Hükümetinin henüz Lute’un Ankara’ya gitmesi için bir tarih belirlemediğini yazan gazete, Lute’un Londra’yla ise telekonferans yöntemiyle görüşeceğini ekledi.

Alithia gazetesi ise haberinde, Lute’un Dendias’la görüştüğünü; Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’yla görüşüp görüşmeyeceğinin ise bilinmediğini yazdı.

Haravgi ise “Dendias ile Lute Atina’da Görüştü” başlıklı haberinde, görüşmenin ardından açıklama yapılmadığını yazdı.



CUMHURBAŞKANI TATAR’IN TRT WORLD’E AÇIKLAMALARI RUM BASININDAÖte yandan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın TRT World’e yaptığı açıklamalar Rum gazetelerine de haber olurken, Fileleftheros habere “İngiltere’yi AB’ye Tercih Ediyor- Ersin Tatar Cenevre’de Yapılacak Beş Taraflı Görüşmeyle İlgili Olarak Londra’nın Yaklaşımını Uygun Görüyor”, Haravgi “Tatar AB’nin Katılımını İstemiyor”, Alithia ise “Tatar: AB Beş Taraflı Konferansta Olmayacak” başlıklarıyla yer verdi.İNGİLİZ YETKİLİDEN KIBRIS SORUNU AÇIKLAMASIFileleftheros ve diğer gazetelere göre, İngiliz Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Lord Ahmad ise Lordlar Kamarası üyelerinin sorularına verdiği yanıtta, Kıbrıs sorununun çözümünün bölgedeki geniş çaplı gerginliklerin çözümü için anahtar olduğunu ve Birleşik Krallığın BM Genel Sekreterinin çabalarını desteklediğini ifade etti.Lord Ahmad, Birleşik Krallığın “görüşmeye esneklik ve uzlaşma ruhuyla yaklaşmaları için kendilerini teşvik etmek amacıyla, beş taraflı konferans ışığında, geriye kalan taraflarla aktif bir şekilde görüştüğünü” de belirtti.İngiliz yetkili, Birleşik Krallığın AB’den ayrılmasının, ülkenin garantör güç olarak sahip olduğu rolü etkilemediğini sözlerine ekledi.