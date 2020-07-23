Macron ile görüşecek

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’la bugün Paris’te görüşeceği, öte yandan Anastasiadis ile Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’le dün telefonda görüştükleri haber verildi.

Haravgi gazetesi konuyla ilgili haberinde, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’le Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in dün telefonda görüştüğünü ve görüşmede, Türkiye’nin, Güney Kıbrıs ve Yunanistan’ın egemenlik haklarını ihlal ettiği ileri sürülen yeni Navtex’i ışığında, güncel gelişmelerin ele alındığını yazdı.

Gazeteye göre Rum Hükümeti Sözcü Yardımcısı Panayotis Sedonas, dün konu hakkında yaptığı yazılı açıklamada, telefon görüşmesinin amacının, iki hükümetin, ortak faaliyetlerde bulunulması için koordine olması olduğunu belirtti.

Sedonas açıklamasında, Rum kesiminin Atina ve AB’nin diğer ortaklarıyla istişare içerisinde olduğunu da ifade etti.

Anastasiadis’in bugün Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’la yapacağı görüşmenin de telefon görüşmesinin gündeminde bulunduğunu kaydeden gazete, Anastasiadis’in beraberinde Rum Dışişleri ve Savunma Bakanları, Hükümet Sözcüsü ve enerji konularıyla ilgili danışmanı Yorgos Lakkotripis’le birlikte bugün Paris’te olacağını ve Macron’la görüşeceğini aktardı.

Görüşmenin gündeminde savunma, enerji, ikili ilişkiler, ileri sürülen “Türkiye’nin kural dışı tutumu”, aynı zamanda Doğu Akdeniz’deki gelişmelerin bulunacağını ifade eden Sedonas, görüşmede Türkiye’nin, Güney Kıbrıs ve Yunanistan’ın egemenlik haklarını ihlal ettiği ileri sürülen yeni Navtex’inin de gündeme geleceğini belirtti.

Sedonas, “hükümetinin, Türkiye’nin, Kıbrıs Cumhuriyeti ve Yunanistan’ın egemenlik haklarını ihlal eden yeni bir Navtex yayımlamasına ilişkin yeni kural dışı ve kışkırtıcı hareketiyle ilgili olarak, konuyu özenle ve sürekli bir şekilde takip ettiğini” öne sürerek, Yunanistan’la istişare içerisinde oldukalrını, aynı zamanda Avrupalı ortaklarıyla da temaslarda bulunulduğunu belirtti.

Sedonas açıklamasında, Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’in kısa süre önce Avrupa Konseyi toplantısında yaptığı müdahalede, Türkiye karşısındaki önlemlerin artırılmasını istediğini de anımsattı.

Sedonas, AB-Türkiye stratejik ilişkisi konusunda sonbaharda Avrupa Konseyinde özel bir toplantı yapılmasına karar verildiğini ve Avrupa Konseyi sonuçlarına, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu üç ülkenin finansmanı konusunda bir madde dahil edilmesini önemli bir şey olarak değerlendirdiklerini ifade etti.

Sedonas, bu maddede “finansmanın, bahse konu üç ülkenin BM tüzüğü ve uluslararası hukuka saygı duyması koşuluna bağlı olduğunun” belirtildiğini öne sürdü.

Fileleftheros gazetesi de “Yeni Provokasyonların Gölgesinde Görüşme” başlıklı haberinde, Anastasiadis ile Macron arasında bugün Paris’te yapılacak olan görüşmenin, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki yeni provokasyonlarının gölgesi altında gerçekleşeceğini savundu.

Konuyla ilgili haberler Alithia’da “Yasadışı Türk Navtex’i Ortaya Konuyor - Anastasiadis Bugün Macron’la Paris’te Görüşecek - Komisyon: Türkiye’nin Hamlesi Faydalı Değil ve Yanlış Mesaj Veriyor”, Politis’te ise “Tam Gündemle Takviye İçin Makron’a” başlığıyla yer aldı.