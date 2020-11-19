Mağusa Genel Hastanesi’nde 62 hastanın tedavisi sürüyor

Güneyde referans hastane olarak faaliyetlerine devam eden Mağusa Genel Hastanesi’nde 62 hastanın tedavi görmekte olduğu açıklandı.



Elde edilen bilgilere göre, Yoğun Bakım Koğuşunda altı hastanın tedavi görmekte olduğu belirtildi.



Doktorlar, tedavi gören bazı hastaların sağlık durumunun ciddi; bazılarının da kritik olduğunu belirtiler.