Mağusa Göçmenler Hareketi ile görüştü

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in, geçtiğimiz günlerde “Mağusa Göçmenler Hareketi” ile görüşerek Rum Hükümeti’nin Maraş ile ilgili faaliyetlerine dair bilgilendirme yaptığı bildirildi.
Gazete, görüşmede Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın KKTC’ye yapacağı ziyaret öncesindeki bilgilerin ve değerlendirmelerin de paylaşıldığını; ayrıca Rum Hükümeti’nin gelişmelere göre hazırladığı öneri ve girişimlerle ilgili görüş alışverişi yapıldığını yazdı.
“Mağusa Göçmenler Hareketi” Yönetim Kurulu üyelerinin, tüm düzeylerde girişimler başlatılmasının gerekliliğini vurguladıklarını kaydeden gazete, Hristodulidis’in de hareketin endişelerini ve girişimlerini anladığını ifade edip, ay sonu hareket ile yeniden görüşeceğini söylediğini belirtti.