Makarios Hastanesi çocuk servisi yaz aylarında da doldu

Güney Lefkoşa’daki Makarios Hastanesi Pediatri (çocuk hastalıkları) servisindeki doluluk oranının yüzde 80’e ulaştığı belirtildi.

Politis gazetesine göre Makarios Hastanesi Pediatri Servisi Başkanı Dr. Avraam İlia yaptığı açıklamada, çocuklarda son zamanlarda görülen enfeksiyonlarda artış olduğunu söyledi.

Yatış oranlarının, hemen hemen kış aylarıyla aynı olduğundan söz eden İlia, çocuklarda enterovirüs veya adenovirüs kaynaklı ateşli solunum yolu hastalıklarının görüldüğünü belirtti.

A ve B gribi vakalarının ise münferit olduğunu belirten İlia, şu anda iki bebeğin de koronavirüs tedavisi gördüğünü söyledi.

İlia, enfeksiyon hastalıklarının ötesinde boğulmaktan son anda kurtarılan iki çocuğun da tedavi gördüğünü belirtirken çocukların suda, denizde veya havuzda korumasız bırakılmaması yönünde ailelere de tavsiyede bulundu.