Larnaka’da bulunan ve Kıbrıs Türk taşınmazı üzerine inşa edildiği gerekçesiyle yıkımı talep edilen “Makenzi Binası’nın” serüveni devam ediyor.

Fileleftheros gazetesi, yukarıdaki başlık altında verdiği haberinde, ilk olarak yıkılması yönünde Rum mahkemesince karar alınan ancak sonra bina sahiplerinin yıkımı durdurma yönünde ara emri aldığı “Makenzi Binası’nın” bir duruşmaya daha konu olduğunu yazdı.

Gazete, Larnaka Belediyesi’nin, yıkımın durdurulması yönünde ara emri alınan mahkeme kararının iptali için Rum Yüksek Mahkemesi’ne başvurduğunu ancak mahkemenin söz konusu ara emri kaldırmak için bir gerekçe görmediğini belirtti.

Böylece binanın yıkılmasını durduran ara emri geçerliliğini koruyor.