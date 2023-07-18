Makenzi sahilinde 40 Euro’ya kiralanan Kıbrıs Türk malları için yeni düzenleme

Makenzi sahilinde bulunan ve piyasadaki kira değeri aylık yaklaşık 10 bin Euro olan Kıbrıs Türk mallarının, göçmenlere 30-40 Euro karşılığında kiralandığı ve bu kişilerin, binaları üçüncü şahıslara çok daha fahiş fiyata kiralayarak büyük gelir elde ettikleri bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Güney Kıbrıs Başsavcılığı’ndan alınan görüş doğrultusunda, bundan böyle bu binalar için devletin göçmen olmayan kişilerle kira sözleşmesi imzalayabileceğini ve yasadışılığın önüne geçilebileceğini yazdı.

Gazete, İçişleri Bakanlığının dün yaptığı açıklamaya dayanarak, Makenzi sahilindeki Kıbrıs Türk mallarıyla ilgili eylem planı hazırlandığını ve buna göre, yasadışı yollarla kiralanan bu mallarla ilgili geliştirilmesine sermaye koyan işadamlarıyla sözleşme imzalanacağını kaydetti.

Bu binaların daha önce yalnızca göçmenlere kiralanabildiğine işaret eden gazete, Başsavcılık’tan alınan görüşe göre, binanın piyasadaki kira bedelinin yüzde 100’ünü devlete ödemek koşuluyla, bu binaların göçmen olmayan işadamlarına da kiralanabileceğini belirtti.

Haberde, yeni plana göre sözleşme süresinin 30 yılla sınırlandırıldığı da ifade edildi.