Mal sahiplerine TMK’ya başvuru yapılmaması şartıyla tazminat önerisi Rum basınında

Taşınmaz Mal Komisyonu (TMK) Başkanı Növber Ferit Veçhi’nin, Rumların TMK’ya başvurularında Maraş açılımı ile birlikte artış yaşandığı açıklamasının Rum gazetelerine yansıması üzerine Rum tarafındaki “Zararın Eşit Bölüşülmesi Kurumu”nun, KKTC’de malı olanlara kayıpları için üç aşamada tazminat ödenmesi ile ilgili raporu gündeme getirildi.

Alithia’ya göre “Zararın Eşit Bölüşülmesi Kurumu”nun yaklaşık bir yıl önce Rum İçişleri Bakanlığı’na sunduğu ve bir süre önce de Rum meclisine götürülen raporunda “Kıbrıs Cumhuriyeti kimlik kartı olan Gerçek Kişiler, Gerçek kişiler ve Şirketler, Bütün Kategoriler” şeklindeki üç kategorideki mal sahiplerinin gelir kaybının tazmini için üç senaryo çalışıldı.

Mal sahiplerinin büyük çoğunluğunun gerçek kişi olduğuna dikkat çekilen raporda, maddi destek ödeneğinin mal sahiplerine azamî 10 bin Euro olması, ilgili ödenek bütçesinin de 200 milyon Euro’ya yükseltilmesi öneriliyor. İlk etapta özel kişilerin bu kapsamda desteklenmesi, daha sonraki aşamada da yeterli kaynak olması halinde şirketlerin kapsam dahiline alınması öneriliyor.

“Zararın Eşit Bölüşülmesi Kurumu” KKTC’de malı olan bütün Rumlardan, “bahse konu mülklerinin mülkiyetinin değişmediği, Taşınmaz Mal Komisyonu’na başvuru yapmadıklarına dair yemin beyanı alınmasını da önerdi. Bu önerilerin Rum Meclisi “Göçmenler Komitesi”nin İçişleri Bakanı Nikos Nuris’in de katılacağı kapalı oturumunda tartışmaya açılması bekleniyor.