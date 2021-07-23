Maraş ile ilgili Güvenlik Konseyi taslak açıklaması

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Türkiye ve KKTC'nin "Kapalı Maraş bölgesinde bir bölümün daha açılması kararını" görüşmek üzere bir araya geldi. Görüşme sonrası BMGK'nın 15 üyesinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 20 Temmuz'da yaptığı "Maraş bölgesinin yüzde 3,5'u kadar bir bölgenin de açılacağı" açıklamasını kınama kararı aldığı belirtildi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) Cuma günü Türkiye ve Kıbrıslı Türkleri Kapalı Maraş bölgesinde bir bölümün daha açılması kararını görüşmek üzere bir araya geldi.

Fransız haber ajansı AFP'nin haberine göre, BMGK'nın 15 üyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 Temmuz'da yaptığı "Maraş bölgesinin yüzde 3,5'u kadar bir bölgenin de açılacağı" açıklamasını kınama kararı aldı. BMGK, kınama mesajında Kıbrıs'ta "iki toplumlu, iki bölgeli ve politik eşitliğe dayalı bir federasyon temelinde adil bir çözüm çağrısı" da yapılacak.

KINAMA METNİ ÜZERİNDE ANLAŞILDI

Ajansın eline geçen açıklamada, "Güvenlik Konseyi, Kıbrıs'ta Türk ve Kıbrıslı Türk liderlerin yaptığı açıklamaları kınar. Güvenlik Konseyi, eski kararlarını ve açıklamalarını ihlâl eder nitelikteki tek taraflı adımlarla ilgili derin endişe duymaktadır" ifadeleri yer alıyor. Ajansa konuşan diplomatlar, kınama açıklaması üzerinde uzlaşıldığını, bugün akşam saatlerinde resmen kabul edileceğini söyledi.

Üzerinde uzlaşılan açıklamada, bu konuda atılan yapılan tüm faaliyetlerin durdurulması ve Maraş bölgesinde Ekim 2020'den bu yana atılan adımların geri çekilmesi çağrısı da yapılıyor.

AÇIKLAMADA MARAŞ'IN BM YÖNETİMİNE VERİLMESİ İSTENECEK

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Türkiye'nin 1974'teki askeri müdahalesi sonrası KKTC'nin ilan edilmesi üzerine, 11 Mayıs 1984'te aldığı 550 numaralı kararda "Güvenlik Konseyi, Maraş'ın herhangi bir bölümüne kendi sakini dışındaki insanların yerleştirilmesi çabalarını kabul edilmez olarak niteler ve bu bölgenin BM yönetimine devredilmesi çağrısında bulunur" ifadelerine yer veriyor.

BMGK, bu akşam onaylanması beklenen açıklamasında bu karara vurgu yaparak "BMGK kararlarının uygulanması, Maraş'ın BM yönetimine verilmesi" çağrısı da yapılıyor.

AFP'ye konuşan diplomatlara göre kınama kararı Çarşamba günü açıklanacaktı. Ancak Erdoğan'a yönelik dilin sertleştirilmesi konusundaki talepler üzerine tartışma iki gün boyunca sürdü. Bu sebeple, bir lidere BMGK'nın 15 üyesinin birden onayıyla yapıldığı nadir görülen kınama açıklaması, Cuma gününe kaldı.

KAPALI MARAŞ TARTIŞMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı'nın ilk gününe de denk gelen Kıbrıs harekatının 57. Yıldönümünde, 20 Temmuz günü yaptığı konuşmada, "Maraş'ta hayat yeniden başlayacaktır" dedi.

Erdoğan, açılımın, Kapalı Maraş'ın yüzde 3,5'una tekabül eden pilot bölgeyi kapsayacağını söyledi.

Bu açıklama sonrası başta BMGK'nın daimi üyeleri olan ABD ve Rusya olmak üzere birçok ülkeden tepki mesajları geldi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "Maraş'ın bazı kısımlarının Kıbrıs Türklerinin kontrolüne geçmesi açıklamalarını kınıyoruz" açıklaması yaparak Güvenlik Konseyi üzerinden sert bir yanıt verilebileceğini söylemişti.

BMGK'nın bir başka daimi üyesi Fransa'nın Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian da, Çarşamba sabah yaptığı açıklamada Kıbrıs Dışişleri Bakanı Nikos Christodoulides ile görüştüğünü, Maraş'ın bir kısmının açılması konusunda Kıbrıs Cumhuriyeti'ne destek verdiğini ve konuyu Birleşmiş Milletler gündemine getireceklerini açıklamıştı.

Son olarak BMGK'nın beş daimi üyesinden bir diğeri olan İngiltere de karardan kaygı duyduğunu açıkladı. Kıbrıs yönetimi, de konuyla ilgili olarak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne başvuruda bulundu.

MARAŞ 46 YILDIR KAPALIYDI

Ada'da kuzey ve güneydeki Türk ve Rum yönetimleri arasında bir tampon bölge var. Tampon bölgenin en doğusunda, dünyanın en güzel sahillerinden birine sahip, 1974 öncesi Ada'nın turizm gelirlerinin yüzde 53'ünün geldiği Maraş bölgesi, 46 yıldır kapalıydı.

Bölgedeki mülklerin çoğu, o dönem uluslararası turizm yatırımcılarına ve Rumlara ait. Türk tarafı, Maraş'ı müzakerelerde güçlü bir pazarlık kozu olarak elinde bulunduruyordu.

Kapalı Maraş'ın sahildeki yaklaşık 2 kilometrelik kısmı ve sahilin arka caddesi olan Demokrasi Caddesi, 8 Ekim 2020'de, halkın polis ve asker kontrolünde yaya geçişleri için açılmıştı.

Güncelleme Tarihi: 23 Temmuz 2021, 20:16