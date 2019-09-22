banner22

Maraş kökenli Rumlardan etkinlik

Maraş kökenli Rumlardan etkinlik
banner30

Sözde “Maraş Belediyesi’nin”, 26 Eylül Perşembe günü saat 18.30’da, Kıbrıs’taki Birlemiş Milletler (BM) Barış Gücü’nün (UNFICYP) Lefkoşa havalimanındaki kontrol noktası dışında, “barışçıl” bir etkinlik düzenleyeceği belirtildi.
Alithia gazetesi, sözde “Maraş belediyesinin”, BM Genel Sekreteri’ne, Türkiye’den BM Güvenlik Konseyi’nin Maraş’ın yasal sakinlerine iade edilmesini öngören kararlarını başka bir gecikme olmadan hayata geçirmesini istemesi konusunda çağrıda bulunulması için etkinliği düzenleyeceğini yazdı.
Gazete, belediyenin etkinliğe katılmak isteyenlere yardımcı olunması için, Limasol ve Larnaka’dan otobüs kaldıracağını da ekledi.

YORUM EKLE
Gönder
banner21
SIRADAKİ HABER
New York'a zorlu gündemle gidiliyor
New York'a zorlu gündemle gidiliyor
  1. Güney

banner24

banner25

﻿