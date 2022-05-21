Maraş konusunda Güvenlik Konseyi'ni bilgilendirme

Rum Yönetimi’nin, kapalı Maraş’ta bir plajın daha kullanıma açılması için yürütülen çalışmalara tepki göstermeye devam ettiği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi ve diğer gazeteler, Rum Yönetimi’nin Maraş’ta yürütülen çalışmaları BM Güvenlik Konseyi’nin önüne getireceğini yazdı.

Haberi “Güvenlik Konseyi’nin Bilgilendirilmesi-Maraş’taki Yeni Türk Meydan Okumaları Nedeniyle Kasulidis’ten Stewart’a Yönelik Girişim” başlıklarıyla veren Fileleftheros, Rum Yönetimi’nin BM Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Kıbrıs’taki BM Barış Gücü Misyon Şefi Colin Stewart’a yönelik girişimlerde bulunacağını yazdı.

Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis’in BM Kıbrıs Özel Temsilcisi Colin Stewart ile Pazartesi yapmayı planladığı görüşmede kapalı Maraş’taki son faaliyetlerin BM tarafından kayda geçirilmesini talep edeceğini yazan gazete, UNFICYP’in ise Türklerin bu faaliyetleri konusunda New York’a bilgi verileceği teyitlerinde de bulunduğunu belirtti.

Habere göre Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis dün yaptığı açıklamada görüşmede, Özel Temsilci’nin, Kıbrıs Türk toplumu yararına yapılması mümkün olan bazı şeyler talep ettiğini ve kendilerinin de buna yanıt verdiğini anımsayacağını, kendilerinin de diğer taraftan, “işgal makamları” tarafından gördüklerini değil, buna karşılık gelen bir yanıt talep ettiklerini ifade etti.

Kasulidis açıklaması çerçevesinde kapalı Maraş’ta bir plajın açılması için yürütülen faaliyetler konusundaki endişesini de dile getirdi.

Güven Yaratıcı Önlemlerin (GYÖ) etkin sonuç vermesine yönelik bir soruyu yanıtlayan Kasulidis, GYÖ’lerle bir ilerleme sağlanmaması durumunda Maraş’ta dün olanların ötesinde daha başka olumsuzlukların yaşanacağını savundu.

Kasulidis, "Maraş için elimizden gelen her şeyi yapmamız gerektiğini anlamalıyız” şeklinde de konuştu.

GYÖ’lerin, al ya da bırak mantığıyla sunulan bir paket olmadığını, bunu müzakere edeceklerini, başka önerilerin de yapılabileceğini belirten Kasulidis ancak tüm çabanın gövdesini, Maraş’ın kurtarılması oluşturduğunu ifade etti.

- UNFICYP Sözcüsü

Habere göre Birleşmiş Milletler Barış Gücü Sözcüsü Aleem Siddique ise Güney Kıbrıs'taki Kıbrıs Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, BM’nin Maraş konusundaki tutumunun değişmediğini belirtti.

Siddique, Barış Gücü’nün, Maraş’ın çitlerle çevrili bölgesindeki sahilin bir kısmının açılmasına ilişkin Türkler tarafından yürütülen çalışmaları, Güvenlik Konseyi’ne bir rapor sunmak için çok yakından takip ettiğini ifade etti.

-Rum Meclisi'ndeki kınama

Habere göre Rum Meclisi bir açıklama yaparak King George Hotel’den “Oceania” binasına kadar olan kapalı Maraş bölgesindeki sahil kısmının açılmasıyla ilgili Türkiye’nin gerçekleştirdiği “yasa dışı eylemlerin” son derece kabul edilemez aynı zamanda uluslararası hukuka ve BM’nin ilgili kararlarına aykırı olduğunu savundu.

Rum Meclisi açıklamasında Maraş sakinlerine ve tüm Kıbrıs’a karşı olan yeni oldubittiler yaratma çabasındaki bu faaliyetleri en yoğun şekilde kınandığını da dile getirdi.

Açıklamada ayrıca “Güvenlik Konseyi'nin 550 ve 789 sayılı kararlarının öngördüğü gibi, Maraş’ın yasal sakinlerine iade edilmesi, BM kararları temelinde birleşik bir Kıbrıs için her türlü uluslararası adımdan ve parlamenter diplomasiden faydalanarak mücadele etmekten hiçbir zaman vazgeçilmeyeceği” ifadesi de kullanıldı.

-Tornaridis'ten mektup

Öte yandan Alithia gazetesi, DİSİ Meclis Grup üyesi aynı zamanda Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Rum Delegasyonu Başkanı olan Nikos Tornaridis, AKPM Başkanlığına bir mektup göndererek Maraş’ta yürütülen tüm çalışmalar hakkında bilgi verdiğini yazdı.

Habere göre Tornaridis ayrıca, diğer ülke delegasyonlarının, yeni oldubittilerden kaçınılması hedefiyle Türkiye’ye yönelik nüfuzlarını kullanmasını da talep etti.