Maraş konusunda karar

Avrupa Parlamentosu’ndaki (AP) Rum Milletvekili Dimitris Papadakis’in, Sosyalistler ve Demokratlar Siyasi Grubu aracılığıyla, Maraş konusunda girişimde bulunduğu ve konunun, Pazartesi günü AP Dilekçeler Komitesi’nde görüşüldüğü bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, yukarıdaki başlıkla aktardığı haberinde, AP Dilekçeler Komitesi’nde yapılan görüşmede, konunun AP Dış İlişkiler Komitesi’ne (AFET) ve AB Dışişleri Bakanları Konseyi’ne sevk edilmesinin kararlaştırıldığını yazdı.

Gazete, Maraş görüşmesinin amacının, 2018 yılının Mayıs ayında Maraş’a yapılan ziyaretin sonuçlarının teyit edilmesi olduğunu kaydetti.

Haberde, Papadakis’in, AP Dilekçeler Komitesi’nin Maraş konusunda olumlu bir tutum sergilediğini ve kendilerinin tarafında olduğunu söylediği belirtildi.