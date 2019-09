Maraş raporu Anastasiades'e sunuluyor

Rum Dışişleri Bakanlığı’nın, kapalı bölge Maraş’la ilgili “Türk faaliyetleri ve planlamalarıyla” ilgili olarak, Rum Yönetimi’nin Türkiye aleyhinde Birleşmiş Milletler’e (BM) başvurma olasılığıyla ilgili olarak hazırladığı raporun, bugün Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e teslim edileceği haber verildi.

Alithia gazetesi; “Artıları ve Riskleri Tartıyor” başlığıyla manşete çektiği haberinde, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in, bakanlığın hazırladığı çalışma raporunun geçtiğimiz cumartesi akşamı tamamlandığını ve konuyla ilgili olarak kararlar alınması için, bugün Anastasiadis’in önüne konacağını söylediğini iletti.

Gazeteye göre, raporun, BM Güvenlik Konseyi’nin tüm daimi üyeleri, özellikle de beş daimi üyesiyle art arda gerçekleştirilen temasların ardından hazırlandığını izah eden Hristodulidis, Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’in var olan farklı seçenekler ve arzu edilen hedef konusunda bilgilendirileceğini belirtti.

Konuyla ilgili nihai kararın Anastasiadis tarafından önümüzdeki günlerde alınacağını da kaydeden gazete, “elindeki bilgilere dayanarak”, raporda tüm olası tepki senaryoları yanı sıra özellikle de başvuruyla ilgili olası faydalar ve risklerin kayda geçirildiğini, aynı zamanda raporda, var olan artılar ve risklerin ölçülüp tartılmaya çalışıldığına dikkati çekti.

Bunlara paralel olarak raporda, BM Güvenlik Konseyi üye ülkeleri, özellikle de daimi üye ülkelerin tezleri, görüşleri ve niyetlerinin kayda geçirildiğini kaydeden gazete, bunların tutumunun büyük ölçüde Rum Yönetimi’nin başvurusunun kaderini belirleyeceğine işaret etti.

Gazeteye göre Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis de sözde “Maraş Belediyesi”nin geçtiğimiz cumartesi akşamı düzenlediği “anti-işgal” etkinliğine gelişinde yaptığı kısa açıklamada “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin her türlü Türk faaliyetini tüm yasal yollarla ve BM’nin de emrettiği gibi önlemeye hazır olduğunu” iddia etti.

HRİSTODULİDİS

Gazeteye göre Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Maraş konulu açıklamalarını yorumlayan Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ise, Türk tarafının Maraş konusuna atıfta bulunmaya başladığı ilk andan itibaren, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, başkalarının yanı sıra, bizzat BM Genel Sekreteri’ne de başvuruda bulunduğunu söyledi.

Hristodulidis, BM Genel Sekreterinin bu yüzden 8 veya 9 Ağustos’ta Anastasiadis’e yanıt verirken “Birleşmiş Milletler ve uluslararası toplumun, kapalı kentle ilgili olarak BM kararlarına bağlı oldukları konusunda net olduğunu” öne sürdü.

“Uzun bir süredir kapalı bölge Maraş’ta bulunan mülklerin envanterinin çıkarılacağını ve hedefin de bu sayımla birlikte güya Maraş’ın mülkiyet durumunun tartışmalı olduğunun kanıtlanması olduğunu duyduklarını” öne süren Hristodulidis, Başbakan Ersin Tatar ile Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın “mülklerin yüzde 80’inin EVKAF’a ait olduğuna” dair açıklamalarını da anımsatarak, bunun hiçbir durumda geçerli olmadığını öne sürdü.

Hristodulidis “Hedefin bu envanterin çıkarılması, bunun Taşınmaz Mal Komisyonuna verilmesi ve muhtemelen (Maraş’ın mülkiyet durumunun bugün var olan şey olmadığını kanıtlamak için) Maraş kökenlilerin Komisyon’a başvurmaya çağrılması olduğunu” da ileri sürdü.

Hristodulidis “hiç kimsenin Maraş’ın mülkiyet durumunu tartışamayacağını” sözlerine ekledi.

PRODROMU

Gazeteye göre Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Maraş’la ilgili açıklamalarını yorumlayan Rum Hükümeti Sözcüsü Prodromos Prodromos ise açıklamasında “Çavuşoğlu’nun Kıbrıs Rum kesiminde problemler ve çatlaklar meydana getirme konusundaki yalanları ve sahta girişimlerinden” söz etti.

“Cevapların usulüne uygun olarak verileceğine” de işaret eden Prodromu, Türkiye’nin bütün bu çabasını geri püskürtmeleri ve Anastasiadis’in de dediği gibi, Maraş’ın kolonize edilmesiyle ilgili şikayette bulunmak ve bunu önlemek aynı zamanda BM Genel Sekreteri’nin müzakerelerin yeniden başlamasına ilişkin inisiyatifinin devam etmesini talep etmek için, bütün diplomatik ve politik araçlarını kullanacaklarını sözlerine ekledi.

MARAŞ KÖKENLİ RUMLAR BUGÜN BAŞKANLIĞA GİDİYOR

Politis gazetesi ise “Maraşlılar Başkanlığa Gidiyor- Maraş’la İlgili Planlamalar Merkezde” başlıklı haberinde, sözde “Maraş Belediyesi”nin, kapalı kentteki oldubittilerin önlenmesi için Güney Kıbrıs içinde ve dışında çok yönlü bir seferberlik hazırladığını yazdı.

Rum kesiminin hareketlerinin iki eksene dönmekte olduğunu ve bir yandan çabaların müzakerelerin yeniden başlamasına odaklanmış olduğunu, diğer yandan da Türkiye’nin Maraş ve sözde Rum MEB’indeki planlamalarının engellenmesinin isteneceğini yazan gazete, Maraş kökenli Rumların, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le koordine olma çabası ve karşılıklı bilgilendirme için, bugün başkanlığa gideceklerini haber verdi.

Maraş konusunda BM’ye başvuruda bulunulması konusundaki raporun, bugün Anastasiadis’e iletileceğini de belirten gazete, Rum Dışişleri Bakanlığı içerisindeki kaynakların, herhangi bir sızma olmasından kaçınılması için, raporun içeriğinin mutlak bir gizlilik içerisinde tutulacağını söylediklerine yer verdi.

Gazeteye göre Rum Hükümeti Sözcüsü Prodromos Prodromu da açıklamasında, “Türkiye’nin, esasında adadaki işgali sağlamlaştıran planlamalarını kabul etmesi için, saldırganlığıyla Kıbrıs Rum kesimine şantaj yapmaya çalıştığını” iddia etti.

Sahip oldukları bütün diplomatik ve politik araçları kullanarak buna tepki göstereceklerini ifade eden Prodromu, “Türkiye’nin şantajlarına boyun eğmelerinin söz konusu olmadığını” ileri sürdü.

Fileleftheros ise “Tepkileri Düzenliyor” başlıklı haberinde, Rum kesiminin, Kıbrıs sorunundaki çabalar aleyhindeki hareketler ve Türkiye’nin meydan okumalarına verilecek tepkilere yön vermekte olduğunu yazdı.

Gerek Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis gerek de çalışma arkadaşlarının, New York’a ve BM Genel Kuruluna gidişleri ışığında hummalı bir şekilde hazırlık yapmakta olduklarını kaydeden gazete, Rum hükümetinin “Türkiye’nin Kıbrıs ve Kıbrıs sorununun çözümünün aleyhine dönen faaliyetlerini ortaya koymak için, Genel Kurulun momentumundan faydalanmak istediğini” belirtti.

Anastasiadis’in New York’a ortaya somut hedefler koymuş olarak gideceğini de iddia eden gazete, bunları kısaca şöyle sıraladı;

“1. BM Genel Kurulu huzurunda daha sert ifadelerde bulunma, 2. Yapacağı bütün temaslarında BM Genel Sekreteri’nin önüne Türkiye ve Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun faaliyetlerini koyacak, 3. Maraş konusundaki eylemlerine, bugün kendisine sunulacak olan raporu da göz önüne alarak karar verecek, 4. Başlangıçtaki uzlaşmaların olduğu gibi, Mustafa Akıncı ve Antonio Guterres ile Ekim ayı içerisinde ortak bir görüşme yapılmasına ulaşmak isteyecek.”

“Bu son hareketin, üçlü bir görüşme yapılmaması konusunda Türkiye’nin girişimini bozmayı hedeflediğini” ileri süren gazete, BM Güvenlik Konseyi üyeleriyle yapılacak olan görüşmelerde, “Türk tarafının çabaları saptırma çabasına işaret edileceğini” iddialarına ekledi.

Gazeteye göre Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis de bir anma etkinliğinde yaptığı konuşmada, iç birlik çağrısında bulunarak, Türkiye’nin bunu bozmaya çalıştığını iddia etti.

Gazeteye göre EDEK partisi açıklamasında, Maraş konusundaki Türk talepleri konusunda, BM Güvenlik Konseyine başvuruda bulunulmasının gerekli olduğunu düşündüğünü belirtirken, Çevreciler de açıklamasında, Çavuşoğlu’nun açıklamalarının Rum liderliğine yönelik bir meydan okuma teşkil ettiği iddiasında bulundu.

Haravgi ise habere, “BM’ye Olası Başvuruda Bulunmasıyla İlgili Rapor Başkanın Önünde- Maraş Belediye Heyeti de Meseleyi Gündeme Getirecek- İçte ve Dışta Hareketlilik” başlıklarıyla yer verdi.