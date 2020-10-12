Maraş ve yeni Navtex hakkında bilgi veriyor

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in bugünkü AB Dış Konular Konseyi’nde Avrupalı denklerine kapalı Maraş’la ilgili son gelişmeler, bu gelişmelere BM Güvenlik Konseyi dâhil uluslararası toplumun verdiği tepkiler hakkında ve Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de hidrokarbon araması için yayınladığı son Navtex hakkında “bilgi vereceği” bildirildi.

Fileleftheros Rum Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya dayanarak AB Dış Konular Konseyi toplantısının yapılacağı Lüksemburg’a dün hareket etti.

SUUDİ ARABİSTAN DIŞİŞLERİ BAKANI VE AB’Lİ DIŞİŞLERİ BAKANLARI İLE ÇALIŞMA KAHVALTISI

Hristodulidis’in Konsey toplantısı öncesinde, toplantıya katılmak üzere AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Josep Borrel tarafından davet edilen Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Fisal Bin Farhan Al Saud ve AB Dışişleri bakanlarına için “çalışma kahvaltısı” düzenleyeceği kaydedildi.

Habere göre, çalışma kahvaltısında AB-Suudi Arabistan, ilişkileri ve işbirliği ile iki tarafın (AB-Suudi Arabistan) bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alış verişinde bulunulacak. Hristodulidis Lüksemburg’dan aynı gün ayrılacak.

“GUTERRES İNİSİYATİFİ HEMEN BAŞLIYOR”

Alihtia haberi “Guterres İnisiyatifi Hemen Başlıyor… Hristodulidis Bugün Avrupalı Dışişleri Bakanlarına Maraş Hakkında Bilgi Veriyor… Türkiye’nin Güvenlik Konseyi’ndeki Baskıları Boşa Çıktı” başlığıyla ikinci manşet olarak değerlendirdi.

Hristodulidis’in bugün Lüksemburg’da “bilgilendirme yapacağını” yazan gazete “Cuma günü sızdırılan bilgiye göre Türkiye’nin toplantı veya başkanlık açıklaması yapılmasın diye BM Güvenlik Konseyi’nne yoğun müdahalelerine rağmen Güvenlik Konseyi’nin 5 daimi üyesinin, geçmişte yayımladığı karardan sonra Güvenlik Konseyi’nin çok güçlü tepkisini ortaya koydu” ifadesini kullandı.

Gazete devamla Hristodulidis’in, dünkü Fileleftheros’ta yayınlanan söyleşisinde dile getirdiği; KKTC Cumhurbaşkanı seçiminin gelecek Pazar günkü ikinci turumun hemen ardından BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs müzakerelerini yeniden başlatma yönünde yeni inisiyatif alacağı kanaatinde olduğunu hatırlattı.