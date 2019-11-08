Matthew Palmer: “Türkiye’ye görüşümüzü ilettik”

ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Matthew Palmer, ülkesinin, “Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerinin tahrikkar olduğu, iki taraf arasındaki güveni zedelediği ve Kıbrıs sorununun çözüm çabalarını zayıflattığı” görüşünü Türkiye’ye ilettiğini söyledi.

Fileleftheros ve diğer gazetelere göre Palmer, Atina ziyareti sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD’nin, Kıbrıs açıklarındaki sondaj girişimleriyle ilgili kaygılarını Türkiye’ye ilettiğini söyledi ve “bunlara, Kıbrıs’ın kendi MEB’i addettiği bölgedekileri ve özellikle ABD’nin, uluslararası deniz hukukuna göre yasadışı olarak tabir ettiği, Mağusa kıyılarına 12 deniz mili mesafedeki sondajı da dahildir” dedi.

Kıbrıs sorununa da değinen Palmer, çözüm çerçevesinin BM tarafından ve Güvenlik Konseyi’nin bir dizi kararıyla belirlendiğini söyledi ve “bu yönde olacak referans şartlarında anlaşma olmasını istiyoruz. Kıbrıs sorununun çözümü bölgedeki istikrarın sağlamlaşmasına yardımcı olacak” görüşünü ortaya koydu.