Mavridis’ten Kıbrıs Türk toplumuna yönelik ekonomik yardım çerçevesinin ihlali konusunda şikâyet

Kıbrıslı Rum AP milletvekillerinden Kostas Mavridis’in, Avrupa Parlamentosu’nda, Avrupa Konseyi Slovenya Dönem Başkanlığının önceliklerinin ele alındığı bir tartışmaya yazılı müdahalede bulunduğu belirtildi.

Mavridis’in, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı kastederek “AB’den Kıbrıs Türk toplumuna mali yardım sağlanmasına ilişkin çerçevenin ihlali”, bunun Kıbrıs sorununun çözümünün ileriye götürülmesi için bir araç olarak yeniden gözden geçirilmesi aynı zamanda iddia ettikleri Maraş’taki yasa dışı yerleşim ve faaliyetlerin sona ermesi konularını ortaya koyduğu bildirildi.

Fileleftheros gazetesinde yer alan habere göre, Mavridis yazılı müdahalesinde şu iddialarda bulundu:

“AB’nin Kıbrıs Türk toplumuna yönelik ekonomik yardım programı, Avrupa Konseyi’nin 2004 yılındaki kararına dayanır ve Kıbrıs sorununun, AB’deki işler ve yeniden birleşmiş bir devlet temelinde, kapsamlı çözümüne ilişkin müzakerelere kolaylık sağlanması amacıyla, 389/2006 sayılı tüzükle hayata geçirildi. Bu, Kıbrıs Türk liderinin taahhüdünü ve buna uygun karşılığını da gerektirir.”

Mavridis sözlerinin devamında, Tatar’ın Cumhurbaşkanlığına seçilmesine ilişkin süreç ve Kıbrıs müzakereleriyle ilgili tutumu konusunda da iddialarda bulundu.