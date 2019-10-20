Mavroyannis, BM Komitesinde konuştu

Güney Kıbrıs’ın BM’deki Daimi Temsilci ve müzakereci Andreas Mavroyannis, BM Genel Kurulu’nun insan haklarının korunmasına ilişkin 3’üncü komitesinde yaptığı konuşmada, Türkiye’ye yönelik çeşitli suçlamalarda bulundu.

Fileleftheros gazetesine göre Mavroyannis, Rum Yönetimi’nin, Kıbrıs hükümranlığının bir bölümünü ekili şekilde kontrol etmemesine karşın, tüm Kıbrıslıların insan haklarını ve temel özgürlüklerinin korunması ve ileriye götürülmesi için çalışmaya devam edeceğini belirtti.

Mavroyannis, Türkiye’nin sürmekte olan “işgal ve istilası” sebebiyle Kıbrıslıların insan haklarının ve temel özgürlüklerinin çiğnendiğini savundu.

Çok sayıda Kıbrıslı Rum göçmenin, geri dönüş hakkından mahrum kalmaya , mülklerinden kovulmaları ve bu mülklerinin başkaları tarafından kullanılması durumunun devam ettiğini savunan Mavroyannis, Türkiye’nin, çok sayıda “yerleşik” diye nitelendirdiği TC kökenli vatandaşı getirmesiyle, adanın demografik yapısını değiştirdiğini ayrıca bunun uluslararası insani hukuka da aykırı olduğunu iddia etti.

Mavroyannis, Kuzey’de yaşayan Rum ve Maronit sayısının, “insan haklarının çiğnenmesi ve ihlal edilmesi” nedeniyle etkin bir şekilde azaldığını savundu.

Kayıplar konusundan da söz eden Mavroyannis, kayıplar konusunda Türkiye’nin askeri arşivlerde olan bilgileri vermeyi reddettiğini savunarak, bunun “büyük bir insani sorun” olduğunu iddia etti.

Mavroyannis konuşmasında ayrıca Kuzey’deki tarihi mirasın yağmaladığını ve tahrip edildiğini de ileri sürdü.