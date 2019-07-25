Güney Kıbrıs’ın BM Daimi Temsilcisi olarak atanan Andreas Mavroyannis güven mektubunu sundu.

Fileleftheros gazetesi, Güney Kıbrıs’ın BM Daimi Temsilcisi olarak atanan Andras Mavroyannis’in BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’le Salı günü biraraya gelerek güven mektubunu sunduğunu yazdı.

Habere göre, güven mektubunun sunulması töreninin ardından Mavroyannis ve Guterres, Kıbrıs sorunu ve Güney Kıbrıs’ın BM’yle ilişkileri konularının ele alındığı kısa bir görüşme de gerçekleştirdiler.

Gazete, Mavroyannis’in Kıbrıs Rum tarafının müzakerecisi görevini de sürdüreceğini hatırlattı.