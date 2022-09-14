Mavroyannis Pile'yi ziyaret etti

Rum Başkanlık adayı Andreas Mavroyannis’in Pile köyünü ziyaret ederek köydeki durumu ele aldığı belirtildi.

Haravgi gazetesi Mavroyannis’in ziyareti sırasında Pile Muhtarı Simos Mitidis ile de bir araya geldiğini ve Pile’de özellikle asayişi tehdit eden yasa dışı olaylar ile köydeki durum hakkında bilgi aldığını yazdı.

Habere göre Mavroyannis yaptığı açıklamada, “Kıbrıs Cumhuriyeti’”nin vatandaşları olarak Kıbrıslı Türklerin ve Kıbrıslı Rumların birlikte yaşamasının çekirdeği olan Pile’nin korunmasının önemini vurguladı.

Pile’nin iki toplumun birlikte yaşaması prototipi olduğunu söyleyen Mavroyannis, özel statünün olumsuz tarafından da söz ederek yasa dışı ve suç unsurlarının sosyal dokunun bozulmasına izin verdiği kanunsuzluk durumundan da bahsetti.

Mavroyannis, bu unsurların, toplum içerisinde büyük sorunlara yol açtığını bundan dolayı, bu çerçevede çok da kolay olmayan çözümlere gereksinim olduğunu söyledi.