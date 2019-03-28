"Mayınlar ile ilgili istişareler yürütülüyor"

Rum Sözcü Prodromos Prodromu, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastaiadis’in 26 Şubat görüşmesinde Güven Yaratıcı Önlem (GYÖ) olarak kararlaştırdıkları mayınların temizlenmesi konusunda istişarelerin devam ettiğini, Rum tarafının bu GYÖ’nün hayata geçirilmesini beklediğini açıkladı.

Fileleftheros “Mayın Temizleme İçin Türk Tarafı Bekleniyor” başlıklı haberinde, 26 Şubat’ta, Ada’nın her iki tarafında tehlikeli addedilen 9 bölgede mayınların temizlenmesine karar verildiğini hatırlattı.

Gazete, BM Barış Gücü’nün verilerine dayanarak, Ada’da, mayın veya savaş kalıntısı patlayıcıdan dolayı tehlikeli farz edilen 1,7 milyon metrekarelik alanda toplam 47 bölge bulunduğunu yazdı.

Habere göre Prodromu, dün yaptığı açıklamada, mayın temizleme konusunun hayata geçirile bilmesi için her iki tarafın yetkili birimleri arasında istişarelerin devam ettiğini belirterek, “işbirliği olacağını umuyoruz. Son görüşmede bir anlaşma yapıldı, hayata geçirilmesini bekliyoruz” dedi. Bunun olumlu bir gelişme olduğuna işaret eden Prodromu, Ada’da Türk askeri bulunduğu sürece “tam normalleşme olamayacağını” iddia etti.

Gazete BM Barış Gücü’nün Kıbrıs’ta Mayınlarla Mücadele Birimi’nin Ekim 2018’e kadarki verilerini kaynak göstererek, Ağustos 2016’dan itibaren, tarımsal ve diğer faaliyetlerle ilgili güven yaratıcı önlemlerin kolaylaştırılması adına KKTC’deki 199 bin 783 metrekarelik alanın mayın temizlemeye açıldığını, 7 tank mayını bulunup imha edilirken 6 havan mermisinin uzaklaştırıldığını yazdı.

Gazete, aynı kaynağa dayanarak ara bölgede de 121 bin 891 metrekarelik alanın mayın temizlemeye açıldığını ve bu kapsamda patlamamış mühimmatın bölgeden uzaklaştırıldığını ekledi.

Prodromu Türk yetkililerin Doğu Akdeniz’de yapılacak sondaj çalışmalarına dair açıklamalarını “kışkırtıcı” diye niteleyerek, “Türkiye ne kadar hazır olsa da, Uluslararası Hukuk’a göre yasadışı olmaya devam eden bu çalışmaları gereken yerlere şikayet ediyor ve kendi diplomatik imkanlarımızla göğüslüyoruz” ifadelerini kullandı.

Bölgedeki ülkelerle kurdukları işbirliklerinin gerek AB gerek ABD tarafından hoş karşılandığını bu nedenle fazla söze gerek olmadığını savunan Prodromu, -gazeteye göre kinayeli bir şekilde- “Türkiye’nin seçim propagandası döneminde olduğunu aklımızdan çıkarmamamız lazım” dedi.

Alithia haberi “9 Bölgede Mayınların Temizlenmesi GYÖ’sünün Hayata Geçirilmesi Beklenirken Kıbrıs’ın Tamamında Mayın Tehlikesi Olan 47 Bölge” başlığıyla aktardı.