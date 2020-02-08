MEB'in bölünmesi için inceleme direktifi Güneyde gerginlik yarattı

DİSİ Başkanı Averof Neofitu ile AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun 6 Şubat günkü RİK canlı yayınında gerçekleşen tartışma programında, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in teknokratlarına, MEB’in bölünmesi ihtimalinin inceleme direktifi verdiği bilgisinin gündeme gelmesi üzerine “ses tonları yükseldi”.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis sert üsluplu bir yazılı açıklama yaparak, Ocak 2O18’deki bir açıklamasını da hatırlatarak “direktifin” bilgisine geldiğini söyleyen ve AKEL Genel Sekreteri Kiprianu’yu, sözlerini çarpıtmakla suçladı. DİSİ AKEL’i iddialarını ya ispat etmeye veya geri almaya çağırırken, DİKO MEB’i bölmenin Ocak 2018’den beridir Anastasiadis’in aklında olduğu görüşünü ortaya koyarak AKEL’e destek çıktı.

Fileleftheros haberi; “İç Savaşı Tırmandırıyorlar… Başkan MEB’in Bölünmesi İncelemesine Dair Cevap Verdi, Kiprianu Israr Ediyor… Nikolas Papadopulos Da Müdahil Oldu, AKEL Genel Sekreteri’nin Söylediklerini Destekliyor” başlık ve spotlarıyla manşete çekti.

Gazete Anastasiadis’in, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerini yoğunlaştırdığı, Rum Yönetimi’nin de AB’de ve uluslararası alanda bunu göğüslemek için savaş verdiği bir dönemde böyle bir konunun gündeme getirilmesinden oldukça rahatsız göründüğünü yazdı.

Anastasiadis’in rahatsızlığının hem yazılı açıklamasında kullandığı üsluptan hem de Neofitu-Kiprianu canlı tartışması sırasında ve sonrasında iktidar cephesinden gelen üçüncü açıklama olmasından anlaşıldığı kaydedildi. Bir gazetecinin meseleyi sorması üzerine Anastasiadis’in “şaka gibi” yorumunu, ardından da uzun ve üslubu ağır yazılı açıklamasını yaptığına dikkat çekildi.

Gazete edindiği bilgilere dayanarak Rum hükümet çevrelerinin, MEB’in bölünmesi düşüncesine dair yaratılan ortamın ardında Anastasiadis’i Kıbrıs sorununda baskı altına almak isteyenler olduğuna inandığını da kaydetti.

“HANGİ MAKSADA HİZMET EDER, GERÇEKTE KİMİN İŞİNE YARAR”

Habere göre yazılı açıklamada, “Türk sondaj ve savaş gemileri Kıbrıs sularında modern korsanlar gibi hareket ederken güya Kıbrıs MEB’ini bölme düşüncesine dair mesnetsiz iddiaların yeniden gündeme getirilmesinin hangi maksada hizmet ettiği ve gerçekte kimlerin işine yaradığı düşünülmelidir” ifadesine yer verildi.

Rum Yönetimi Başkanlığı’na geldiği günden beridir “denizdeki haklarını zırhlandırmak” için verdiği diplomatik ve siyasi “savaşları” hatırlatan Anastasiadis, son yıllarda bu alanda önemli ilerleme kaydettiklerini belirtti. Özellikle Kıbrıs adasının Kuzey’i ve Batı’sındaki “MEB koordinatlarının” BM’ye sunulması, “Türkiye’ye MEB sınırlandırması yapma ve Lahey’e gitme çağrısında bulunulması” gibi önemli inisiyatifler aldığını belirten Anastasiadis “Bugün beni güya iki MEB düşünmekle eleştirenler MEB’imizi siyasi ve hukuki açıdan zırhlandırdığımızı söylediğim diye eleştiren ve her gün diplomatik ve siyasi çabalarımızı küçümseyip aldığımız önemli inisiyatifleri sıfırlayanlardır” ifadesine yer verdi.

Anastasiadis üçlü işbirliklerini ABD ve Fransa’nın da katılımıyla yükselttiklerini, AB ve PESCO ile ilişkileri geliştirdiklerini, East Med Gas Forum kuruluş tüzüğü, EastMed boru hattı anlaşması, 12’nci parselden Mısır’a boru hattı gibi uluslararası anlaşmalar imzaladıklarını ve AB’den yaptırım kararı ile Türkiye’ye ödetecek bedeli yükseltmek istediklerini hatırlattığı açıklamasında “Bütün bunlar varken güya MEB’imizi bölme senaryoları için direktif verdiğim hangi haklı gerekçeyle söylenebilir?” diye sordu.

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun, bir sonraki başkanlık seçimlerine daha üç yıl varken, Neofitu ile canlı tartışma programı sırasında Ocak 2018 tarihli açıklamasına atıf yapmasının Kiprianu’nun gerçek niyetini ortaya koyduğu görüşünü de belirten Anastasiadis, 2 Ocak 2018’de yaptığı şu özgün açıklamayı da tekrarlayarak Kiprianu’yu, çarpıtma yapmakla da suçladı.

2 OCAK 2018 TARİHLİ AÇIKLAMA

“Türkiye’nin, yapılmakta olan sondajların Kıbrıs’ın, Kıbrıs’ın sakinlerinin, Kıbrıs halkının tamamının geleceğiyle ilgili olduğunu, dolayısıyla Kıbrıs Cumhuriyeti’ni yok veya Kıbrıs Türk cumhuriyetini var saymak istedikleri için (Türklerin) itiraza yer olmadığını anlamasını umuyorum. Kıbrıslı Türklerin haklarını ayrı, bağımsız bir varlıkta korumayı tercih ediyorlarsa o zaman söz konusu yasadışı varlığın payına düşen münhasır ekonomik bölgeyle yetinsinler. Dolayısıyla Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenlik haklarına itiraz etmelerine sebep yoktur. Ancak bu bizi değil sadece Türkleri meşgul eden bir teoridir.”

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu da yeni açıklamasında Anastasiadis’i ve çalışma arkadaşlarını, AKEL’in tam olarak hangi noktayı çarpıttığını söylemeye davet etti ve Anastasiadis’in 2 Ocak 2018 tarihli açıklamasına -Anastasiadis’in yazılı açıklamasında yer alan son bölüm; (ancak bu bizi değil sadece Türkiye’yi meşgul eden bir teoridir) hariç- yer verdi.

Kiprianu, Anastaiadis’in yazılı açıklamasının bütününü, “Kıbrıs sorunundaki icraatlarının sonuçları Kıbrıs Rum tarafı olarak önlerine koydukları ezeli hedeflerin uzağındadır” sözüyle değerlendirdi.

Dün DİSİ Basın Sözcüsü “AKEL’in sıfırlamalarının ve çamur atmalarının sonu yok” dedi ve sınırları aşan bu durumun ulusal açıdan zarar verici olduğunu belirterek AKEL’e, “ya iddialarını ispatla ya da geri çek” çağrısını yineledi.

DİKO AKEL’E DESTEK VERDİ

DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos da konuya sosyal medya hesabından müdahil oldu. Anastasiadis’in 2 Ocak 2018 açıklamasının özetine yer verdiği paylaşımında “Hükümet sözcüsü ‘Başkan’ın MEB’i bölmeye hazırlandığı iddiası hayal ürünüdür’ dedi ancak Kıbrıs MEB’inin bölünmesi düşüncesi Ocak 2018’den beri Başkan’ın aklında” ifadesini kullandı.

EDEK, DİSİ ve AKEL liderlerinin canlı programda tartışmalarının önümüzdeki seçimler için suni gerilim yaratmak maksadını taşıdığı görüşünü belirtirken, Ekologlar MEB’in paylaşılması ve KKTC MEB’inin tanınması konusunda basına yansıyanların “siyasi açıdan tehlikeli olduğu ve intihar noktasına vardığı” görüşünü açıkladı.

KKTC’YLE DEĞİL TÜRKİYE İLE MEB SINIRLANDIRMASI…

Haravgi “İşgal Bölgeleriyle Değil Türkiye İle MEB İçin… Dışişleri Bakanı Lahey’e Hazırlanıyor, Başkan ‘Latifelerden’ Söz Ediyor” başlıklı haberinde Politis’in dünkü sayısında teknokratlara MEB’in bölünmesi ihtimalinin incelenmesi için direktif verildiği bilgisini Politis’e teyit ettiğine yer verdiğini hatırlattı.

Gazete “ancak Dışişleri Bakanı Hristodulidis ‘MEB’i işgal bölgeleriyle bölme konusunda hiçbir inceleme yapmıyoruz’ dediğini ve bakanlığın ilgilendiği tek şeyin, Türkiye ile MEB sınırlarının belirlenmesi için Lahey’e başvuru ihtimali olduğunu söylediğini yazdı.

Haravgi bu konuyu Tumazos Çelebis’e aktararak “Dışişleri Bakanlığı’ndakiler Türkiye istemezse Lahey’e başvuru yapılamayacağını bilmiyorlar mı” sorusunu yönelttiğini, Çelebis’in de Lahey Adalet Divanı’nın bu durumda başvuruyu çekmeceye atacağını belirterek, “her iki taraf da kabul etmezse Lahey’in yetkisi yoktur. Kabul etmesi için iki tarafında uluslararası sözleşmeye imza atması gerekir. Türkiye de imzalamadı” dediğini aktardı.

KONU NASIL GÜNDEME GELDİ

Fileleftheros Anastaiadis’in, MEB’in bölünmesi ihtimalinin araştırılması talimatı vermesi konusunun “İki hafta önce, Başkanlığın eski danışmanlarından ve daha sonra da eski Avrupa Komiseri Hristos Stilianidis’in çalışma arkadaşı olan Makarios Drusiotis’in 26 Ocak’ta Politis gazetesinde ‘Doğal Gaz İçin Savaş Olur Mu? Olabilir’ başlıklı makalesinin yer almasıyla gündeme geldiğini” yazdı, Drusiotis’in şu ifadelerini aktardı:

“Bakanlar Kurulu’na özel bilgilendirme yaptı, Türkiye’yi alenen Kuzey’de sondaja teşvik etme noktasına geldi ve üst düzeyli bir diplomata, kendisi için MEB’in bölünmesine dair inceleme hazırlamasını tevdi etti.”

Alithia haberi “Başkan’dan Andros’a Ağır Üslup… Kıbrıs MEB’inin ‘Bölünmesi’ Hükümet ile AKEL’in Çatışma Alanı… Anastaiadis Mesnetsiz İddianın Yeniden Gündeme Getirilmesinin Hangi Maksada Hizmet Ettiğini ve Kime Yaradığını Sordu-AKEL Genel Sekreteri Çarpıtmalara Cevap Verdi” başlık ve spotlarıyla aktardı.

Politis, “Başkan’ın Andros’a Cevabı… MEB İçin Savaşlar Verdim”