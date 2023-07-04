Menelaos, New York’ta temaslarda bulunacak

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in AB Zirvesi çerçevesindeki girişimleri sonrasında Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’un BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’le New York’ta biraraya geleceğinin açıklanmasının ardından, Rum müzakereci Menelaos Menelau’nun da New York’ta temaslarda bulunacağı duyuruldu.

Alithia gazetesi, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in AB zirvesinde birliğin bir temsilci ataması amacıyla yaptığı temasların sonuç vermemesi üzerine Rum yönetiminin çabalarını BM Genel Sekreterine yoğunlaştırdığını yazdı. Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’un New York’ta BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’le görüşeceğinin açıklanmasının ardından Rum müzakereci Menelaos Menelau’nun da bugün New York’a gideceği kaydedildi.

Gazete, Rum Dışişleri Bakanı Kombos’un Guterres’le yapacağı görüşmeye ilişkin Rum Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis’in dünkü açıklamasını aktardı.

Kombos’un Guterres’e, Rum hükümetinin bugüne kadar Kıbrıs sorunundaki çıkmazın aşılması adına yaptığı girişimler ve AB Konseyi toplantısı sonuçları hakkında bilgi aktaracağını vurgulayan Letimbiotis, Kombos’un ayrıca Rum hükümetinin asıl hedefinin, çözüm müzakerelerinin kaldığı yerden, BM kararları ve uzlaşılmış çerçeve temelinde yenden başlaması olduğu mesajını ileteceğini ifade etti.

Rum hükümetinin girişimlerinin Yunan hükümetiyle istişare halinde yürütülmeye devam edeceğini de ifade eden Letimbiotis, Hristodulidis’in Yunanistan başbakanıyla bir görüşmesi daha olacağını vurguladı.

Gazete haberinde, Rum müzakereci Menelaos Menelau’nun ise bugün New York’a gideceğini ve hafta boyunca çeşitli temaslarda bulunacağını yazdı.

Habere göre, Menelau, BM Genel Sekreterliği yetkilileri ve BM Güvenlik Konseyi üye devletlerinin temsilcileriyle temaslarda bulunacak.

- -AKEL: “BM Genel Sekreterine ne iletileceği çok önemli”

Öte yandan AKEL’den yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Kombos’un Guterres’le görüşme yapmasının, yeni bir girişimin BM tarafından yapılabilecek olması sebebiyle, doğru bir adım olduğu ifade edildi.

“Önemli olan unsurun, Kombos’un Genel Sekretere söyleyecekleri olduğu” belirtilen açıklamada, Kombos’un 2017’den beri söylenenleri tekrar etmesi durumunda mevcut ortamın değişmesinin zor olacağı değerlendirmesi yapıldı.

Açıklamada, Kombos’un, BM Genel Sekreterine, Guterres Çerçevesi’ne kuşkuyla baktığı mesajını vermesi durumunda ise basıkların Türk tarafına yönelmek yerine her iki tarafın da suçlu duruma düşmesi veya yıllardır süren müzakere boşluğunun aynen kalması durumunun oraya çıkacağı iddia edildi.

Guterres’e çözüm müzakerelerine 2017’de kaldığı yerden devam etmeye hazır olunduğu mesajının net şekilde iletilmesi gerektiği vurgulandı.