Menelau ile Olgun bir araya geldi

Rum müzakereci Menelaos Menelau ile Cumhurbaşkanlığı Özel Temsilcisi Ergün Olgun’un ilk kez dün bir araya geldiği belirtildi.

Alithia gazetesi, görüşmenin, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Colin Stewart’ın ev sahipliğinde, ara bölgedeki Ledra Palace Otel'de gerçekleştirildiğini yazdı.

Gazete, Kıbrıs’taki BM Barış Gücü sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Stewart’ın, müzakerecilik görevine yeni atanan Menelau ile Olgun arasındaki ilk görüşmeye ev sahipliği yaptığının ifade edildiğini belirtti.