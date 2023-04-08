Menelau ve Kombos Kıbrıs sorununa ilişkin açıklamalarda bulundular

Kıbrıslı Rum müzakereci Menelaos Menelau, Kıbrıs sorunu ve AB’nin daha etkin rolü tezi konusunda Güney'deki "Kıbrıs Haber Ajansı"na açıklamalarda bulundu.

Alithia ve diğer gazeteler, Kıbrıs Rum tarafının müzakerecisi Menelaos Menelau’nun Rum Haber Ajansı KİPE’ye verdiği röportajda, Türkiye ve Yunanistan’daki seçim süreçlerinin ardından Kıbrıs sorununun çözümü için müzakerelerin yeniden başlaması yönünde bir beklenti olduğunu söylediğini yazdılar.

Menelau açıklamalarında özetle, Türkiye’deki seçimlerin ardından Türkiye’nin Kıbrıs sorununa ilişkin politikasını değiştirebileceğine dair beklentilerin olduğunu, Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin çabaların yeniden canlanmasına olanak sağlayacak gelişmelerin yaşanabileceğini iddia ederek, şu anda Kıbrıs Türk tarafıyla yapılan temaslarda elde ettikleri izlenimlerin ise cesaret verici olmadığını ifade etti.

Kıbrıs sorununun çözümü müzakerelerinin Crans Montana’da kaldığı yerden başlaması gerektiğini yineleyen Menelau, Kıbrıs Rum tarafının AB’nin daha etkin rolü tezine ilişkin ise, AB’nin Kıbrıs Türk tarafına yönelik mali yardım tüzüğü ve Yeşil Hat tüzüğü sebebiyle çözüm çabalarında hali hazırda doğal bir rolü bulunduğunu belirtti.

Gazete, “siyasi statüye sahip bir temsilcinin atanmasından mı bahsediyorsunuz” şeklindeki bir soruya ise Menelau’nun “AB’nin daha fazla yükseltilmiş müdahilliği” yanıtını verdiğini aktardı.

Menelau, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs sorunu için özel danışman ataması konusunda "Türkiye ve Kıbrıs Türk tarafının olumsuz tutumunun etkili olduğu" iddiasını da yineledi.

Fileleftheros gazetesi ise: “Gelişme Beklentisi Çok Az” başlığı altında verdiği haberinde, Menelau’nun açıklamalarının yanı sıra Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’un RİK’e yaptığı açıklamalara da haberinde yer verdi.

Kıbrıs Rum tarafının sürekli, Türkiye’de 14 Mayıs tarihinde gerçekleşecek seçimler sonrasında Kıbrıs sorununda hareketlilik yaşanmasının beklendiği mesajları almasına karşın, bu konudaki beklentisini asgaride tuttuğunu belirten gazete, Menelau’nun yanı sıra Dışişleri Bakanı Kombos’un, “hareketlilik yaşanabilmesi için bunun Türkiye’den gelmesi gerekecektir” görüşünü taşıdıklarını aktardı.

Gazeteye göre Menelau ayrıca, KKTC’nin “Türkiye’ye ilhakı tehlikesinin de mevcut olduğu” iddiasında da bulundu.

- -Müzakerelerdeki ilerlemeye göre teşvikler

Kombos açıklamasında, Türkiye’nin müzakere masasına dönmeyi reddetmesi durumunda Kıbrıs Rum tarafı olarak müzakerelerin yeniden başlamasını sağlamak adına ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini iddia ederken, Türkiye’nin müzakere masasına dönmesini sağlayabilecek bir dizi teşvikin AB tarafından sağlanabileceğini savundu.

Kombos, Türkiye’ye yönelik teşviklerin, aşamalı olarak ve müzakerelerdeki gidişata göre verilmesi gerektiğini de belirtirken teşviklerin tamamının başta veya sonda verilmemesi gerektiğinin de altını çizdi.

Kombos, müzakerelerin gidişatına göre enerji konusunda bazı teşviklerin verilme ihtimalinin de olabileceğini vurguladı.