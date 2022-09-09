Menelau ve Olgun telekonferans yöntemiyle görüştü

Kıbrıs Rum müzakereci Menelaos Menelau ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Özel Temsilcisi Ergün Olgun dün telekonferans yöntemiyle görüştü.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Kıbrıs Rum müzakereci Menelaos Menelau ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Özel Temsilcisi Ergün Olgun’un dün telekonferans yöntemiyle görüştüklerini, görüşmeye BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Colin Stewart’ın da katıldığını yazdılar.

Gazete haberinde, yaklaşık bir buçuk saat süren Menelau-Olgun görüşmesinde, Güven Yaratıcı Önlemler ve iki toplumlu teknik komitelerin çalışmaları konusunda görüş alış verişinde bulunduğunu aktardı.