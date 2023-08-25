Menendez, Türkiye’ye ve Erdoğan’a saldırdı

ABD’li Senatör Robert Menendez'in, dün gittiği Güney Kıbrıs’ta Türkiye ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a “gerçek bir kasırga gibi esip yağdığı”, Erdoğan’ı “KKTC’yi ilhak etmeye çalışmakla” suçladığı bildirildi.

Fileleftheros “Menendez Saldırısı… ‘En Son Türk Askerî Botu Kıbrıs’ı Terk Edene Kadar’… Lefkoşa’dan Erdoğan’a Saldırı… Güvenlik Konseyi’nden Açıklama Değil karar” başlığıyla manşete çektiği haberinde dün akşamüzeri Güney Kıbrıs’a giden Robert Menendez’in Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’le görüşmesinde ve Dış Rumlar Kongresi’nde yaptığı konuşmada Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında söylediklerine yer verdi.

Menendez’in Güney Kıbrıs’a varışının hemen ardından, Dış Rumlar Kongresi’ne katılmadan önce Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’le Kıbrıs’taki ve bölgedeki durumu, Güney Kıbrıs-ABD ilişkilerini görüştüğünü, Kongre’ye Hristodulidis ile birlikte gittiği kaydedildi.

Gazete Dış Rumlar Kongresi’nde Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Meclis Başkanı Annita Dimitriu, Dış Rumlar örgütlerinin liderleri huzurunda yaptığı konuşmasında “Türkiye ve Erdoğan hakkında konuşurken sözleri asla gevelemediğine” dikkat çektiği Menendez’in “gerçek bir kasırga gibi esip yağdığını” söyledi.

Haberde Erdoğan için “despot” nitelemesinde bulunduğu, KKTC’yi “ilhak etmeye çalışmakla” suçladığı ve BM Güvenlik Konseyi’nin Pile hakkında “açıklama yerine karar alması gerektiğini” savunduğu kaydedildi.

Habere göre Menendez Pile’de ara bölgede meydana gelen olaylara değinirken “Türk kuvvetleri BM Barış Gücü mensuplarına saldırdı. Ara bölgede inşa etmeye hiç hakları olmayan bir yol inşa etmeye çalıştılar. Ara bölgeyle ilgili anlaşma var ve orada bulunmaya hiç hakları yok. Bu saldırı BM personelini hastanelik etti” dedi

BM Genel Sekreteri’ni, Kıbrıs sorununa sürekli bir çözüm bulunması için müzakerelerin yeniden canlandırılmasına yardımcı olacak bir temsilci atamaya teşvik ettiğini söyleyen Menendez kapalı Maraş’ın yerleşime açılması önerisinin de BM Güvenlik Konseyi kararlarına aykırı olduğunu savundu. “İster Maraş’ta ister Pile’de ister herhangi başka bir yerde olsun, bu tür eylemleri kınamaya devam edeceklerini” söyledi.

Aynı gazete Menendez’in Kongre sonrasında Rum Ortodoks Kilisesi Bapiskoposluğu’na giderek Başpiskopos Yeorgios’la görüştüğünü, “Kıbrıs Helenizm’inin mücadelesine yaptığı katkılar” nedeniyle Yeorgios tarafından Rum Kilisesinin en büyük nişanı olan altın Havari Barnabas madalyası ile "onurlandırıldığını" yazdı.

Habere göre Menendez, Başpiskoposluk’ta düzenlenen özel seremonide yaptığı konuşmada Kilise’nin kendisine verdiği madalyanın kendisi için öneminin çok büyük olduğunu belirterek teşekkür etti. Yeorgios ise Menendez’i “çelikten iradeye sahip ilkeler adamı” olarak nitelediği” konuşmasında Menendez gibi insanlar sayesinde insani değerlerin kurtarılabileceğini, tez ve ilkelerini Menendez’in tez ve ilkeleri ile örtüştürmeleri, tavrından örnek almaları ve mücadelelerini kopyalamaları gerektiğini” söyledi.