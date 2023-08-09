Mennoya’daki Limnes mülteci kapına geri gönderilecekler için yeni bir merkez kuruluyor

Mennoya’daki Limnes Mülteci Kampı’nda sığınma başvuruları reddedilen mültecilerin, geri gönderilme öncesinde tutulacağı bir merkez oluşturuluyor. Merkez binalarının yapımı ile ilgili sözleşmenin dün Ulaştırma Bakanlığı’nda imzalandığı bildirildi.

Haravgi ve diğer gazetelere göre, sistematik geri gönderme prosedürünün hızlandırılması ve daha iyi yönetilebilmesi için Limnes kampında, uluslararası koruma başvuruları kabul edilmediği için geri gönderecek olanlar da dahil siyasi sığınmacılar için bin kişi kapasiteli, hemen yanında da başvuruları reddedilmiş ve artık Güney Kıbrıs’ta yasa dışı duruma düşenler için 800 kişilik ikinci bir merkez yapılacak.

Proje kapsamında toplam 27 bin metrekarelik yeni bina inşa edilecek, toplam bin 400 metrekarelik mevcut binalarda da dönüşüm uygulaması yapılacak. Bu projenin hemen yanına, yeni bir sözleşmeyle hem bu merkezin hem de Köfünye’deki mülteci kabul ve barındırma kampının ihtiyaçları için biyolojik atık işleme tesisi de kurulacak.