Merkez partiler Başkanlık seçiminin ikinci turu için perde gerisi faaliyetlerini sürdürüyor

Merkez partiler DİKO, EDEK ve DİPA’nın, destek verdikleri Başkan adayı Nikos Hristodulidis’in ikinci turdan galip çıkabilmesi için perde gerisi faaliyetlerini sürdürdüğü bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos, DİPA Başkanı Marios Karoyan ve EDEK Başkanı Marinos Sizopulos’un hedefinin, ilk turda Hristodulidis’ten farklı bir kişiye oy verenlerin, seçimin ikinci turunda Hristodulidis’i desteklemelerini sağlamak olduğunu yazdı.

Haberde Papadopulos, Sizopulos ve Karoyan’ın, “oldukça dikkatli adımlar attığı” ifade edildi.

-ELAM ikinci turda yarışacak olan Başkan adaylarına mektup hazırladı

Gazete, bir diğer haberinde ise Rum Ulusal Halk Cephesi’nin (ELAM), Başkanlık seçiminin ikinci turunda yarışacak olan Andreas Mavroyannis ile Nikos Hristodulidis’e, ELAM’ın siyasi önceliklerini içeren ve yarın akşama kadar yanıtlanmasını beklediği bir mektup hazırladığı yazdı.

Haberde, ELAM Basın Sözcüsü Yeadis Yeadi’nin, ikinci turda yarışacak olan iki aday arasındaki oy farkının çok az olduğunu ve siyasetin dördüncü gücü olan ELAM’ın, bir sonraki Başkan'ı belirleyebilecek role sahip olduğunu söylediği kaydedildi.