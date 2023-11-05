Metehan-Ay. Demet kapısındaki yoğunluğa çözüm aranıyor

Metehan-Ay.Demet kara kapısındaki yığılmanın hafifletilmesi için Lefkoşa bölgesinde yeni geçitler açılması konusunu araştırmak üzere Kıbrıs Türk ve Rum tarafınca oluşturulan komitelerin BM Barış Gücü koodinatörlüğünde bir yıldır çalıştığı, Türk tarafının sunduğu üç seçenekten birinin Rum tarafınca şartlı kabul edildiği bildirildi.
Haspolat’ta geçit açılmasını reddetmeyen Rum yönetimi, Kıbrıs Türk tarafının önüne “Piroi” (Gaziler)-“Athienu” (Kiracıköy) ve “Kokkina” (Erenköy)-Aşağı Pirgo noktalarında geçit açılmasını şart koşuyor.
Gazete “Barikat Açma Komitesi” Başkanı Andreas Karos’un, Erenköy’de geçit açılmadan başka geçit açılmaya kalkılması halinde, mevcut kapılardan geçişleri engellemek de dahil çeşitli dinamik protesto eylemleri düzenleyecekleri uyarısında bulunduğunu yazdı.