Miçotakis Rum Meclis Başkanı ve Başpiskoposla görüştü

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Güney Kıbrıs temasları çerçevesinde Rum Meclis Başkanı Annita Dimitriu ve Başpiskopos Yeorgios’la görüştü.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in dün Güney Kıbrıs’a gerçekleştirdiği ziyaret çerçevesinde Rum Meclis Başkanı Annita Dimitriu’yla görüştüğünü yazdılar.

Gazete, Dimitriu’nun Miçotakis’le görüşmesinde, Kıbrıs sorununa BM çerçevesinde bir çözüm bulunabilmesi adına Güney Kıbrıs ile Yunanistan’ın tam bir koordinasyon içerisinde olması gerektiğini vurguladığını yazdı.

Habere göre Dimitriu, Yunanistan’da yaşanan yangın felaketi sebebiyle duyduğu üzüntüyü de dile getirirken, Rum meclisinin gündeminde olan önemli yasalar hakkında da bilgi verdi.

Miçotakis ise görüşmede, Kıbrıs sorununa BM çerçevesinde ve AB’nin, BM Genel Sekreterinin çabalarını destekleyici rolüyle kalıcı bir çözüm bulunması yönündeki çabalara tam desteğini dile getirdi.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’le gerçekleştirdiği yapıcı görüşmeye de değinen Miçotakis, “Türkiye’nin olumlu AB gündeminin aşamalı ve tersine çevrilebilir olduğunu” savundu.

Gazete haberinin devamında ise, Miçotakis’in Güney Kıbrıs ziyaretini Başpiskopos Yeorgios’la gerçekleştirdiği görüşmeyle tamamladığını yazdı.

Habere göre Başoiskopos görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, kendisini ziyaret eden Miçotakis’e teşekkür ederek, “özgürlük için verilen zorlu mücadelede Yunanistan’ın desteğini beklediklerini” ifade etti.

- - DİPA ve EDEK’ten açıklama

Gazete ayrıca, Miçotakis’in ziyaretine ilişkin dün EDEK ve DİPA partilerinden açıklamalar geldiğini de aktardı.

EDEK’in açıklamasında; “Kıbrıs ve Yunanistan’ın, Türk yayılmacılığına karşı mücadelenin ortak olduğunu anlamaları ve ortak politika geliştirmeleri gerektiği” ifade edildi.

DİPA’nın açıklamasında ise, “AB-Türkiye ilişkilerinde önemli dönüm noktaları olabilecek gelişmeler olması ihtimalinden” söz edilerek Miçotakis’in Güney Kıbrıs ziyaretinde ele alınan konular arasında enerji, kaçak göç ve dış politika konularının yer almasının, iki ülke arasındaki ilişkilerin önemini ortaya koyduğu vurgusunda bulunuldu.

Gazete bir haberinde ise, Miçotakis’in dün Yunan Askeri Mezarlığı’nı (Timbo Makedonittisas) ziyaret ederek çelenk bıraktığını, burada bulunan ve 1974’te Rumlar tarafından yanlışlıkla düşürülen “Noratlas” uçağı müzesini de ziyaret ettiğini aktardı.