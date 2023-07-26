Miçotakis’in Güney Kıbrıs ziyareti ertelendi

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in dün öğleden sonra Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’le temasa geçtiği ve görüşmede Yunanistan’da meydana gelen yangınlarla ortaya çıkan durumun ele alındığı haber verildi.

Miçotakis’in Hristodulidis’i, Yunanistan’daki yangın söndürme faaliyetlerine katılan “Canadair” tipi yangın söndürme uçağının dün Karistos bölgesi yakınlarında düşmesinin trajik sonucu konusunda bilgilendirdiğini kaydeden gazete, Miçotakis ile Hristodulidis’in, Yunanistan’da meydana gelen durum yüzünden Miçotakis’in bugün Güney Kıbrıs’a yapacağı ziyaretin ertelenmesi konusunda anlaştıklarını belirtti.

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’nun Güney Kıbrıs’a yapacağı ziyaretin de Netanyahu’nun sağlık sorunları yüzünden geçen pazar günü ertelendiğini hatırlatan gazete, Yunanistan ve İsrail Başbakanlarının Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis’le üçlü bir zirve toplantısına katılmalarının planlandığını anımsattı.