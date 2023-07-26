Miçotakis’in Güney Kıbrıs ziyareti ertelendi

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in dün öğleden sonra Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’le temasa geçtiği ve görüşmede Yunanistan’da meydana gelen yangınlarla ortaya çıkan durumun ele alındığı haber verildi.
İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’nun Güney Kıbrıs’a yapacağı ziyaretin de Netanyahu’nun sağlık sorunları yüzünden geçen pazar günü ertelendiğini hatırlatan gazete, Yunanistan ve İsrail Başbakanlarının Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis’le üçlü bir zirve toplantısına katılmalarının planlandığını anımsattı.