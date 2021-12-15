Mısır'lı Bakan ile görüştü

Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ile Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, dün Güney Kıbrıs’ta bir araya geldi.

Fileleftheros gazetesi ve diğer gazeteler, iki dışişleri bakanı arasındaki görüşmeye geniş bir şekilde yer verirken görüşmede Türkiye’nin gerek Doğu Akdeniz gerekse Orta Doğu geniş bölgesindeki davranışının da ele alındığını yazdı.

Görüşmeden ayrıca Türkiye tarafından kamuoyu önünde yapılan Mısır ile ilişkiler konusundaki açıklamalara karşın hiçbir şeyin ileriye gitmediğinin ortaya çıktığını savunan gazete, Hristodulidis ile Şukri arasındaki görüşme sırasında Mısır’ın, Türkiye’den ikili ilişkilerin iyileştirilmesi konusunda kamuoyu açıklamaları değil somut adımlar beklediğinin de gündeme geldiğini belirtti.

Habere göre Şukri, görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah el Sisi’nin Mısır-Güney Kıbrıs ilişkilerine verdiği önemi ayrıca Şarm El Şeyh’te düzenlenecek Dünya Gençlik Forumu’na katılması yönündeki davetini Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e ilettiğini ifade etti.

Şukri, iki hükümetin, bölgedeki ortakları ve AB ile iş birliğiyle, Doğu Akdeniz’deki istikrarın ve güvenliğin sağlanması amacıyla ikili ilişkiler nasıl geliştirileceğini görmek, koordine etmek için fırsatları kaçırmadığını söyledi.

Şukri, Rum mevkidaşıyla, ekonomik fırsatların genişletilmesi için yeni iş birliği alanlarının bulunması, Doğu Akdeniz Doğal Gaz Forumu çerçevesinde iki ülke doğal kaynaklarının mutlak şekilde değerlendirilmesi gibi konuları ele aldıklarını da belirtti.

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ise açıklamasında, görüşme sırasında Mısırlı mevkidaşıyla ikili ilişkilerin yanı sıra kısa süre önce yapılan üçlü ve dörtlü görüşmeleri değerlendirdiklerini söyledi.

Hristodulidis, Güney Kıbrıs’ın AB üyesi ve coğrafik açıdan daha yakın ülke olarak, sadece Mısır için değil tüm bölge için AB ile köprü olarak faaliyet göstermeye devam edeceğini ifade etti.

Mısır Dışişleri Bakanı Şukri açıklamasında ayrıca, Mısır-AB ilişkilerinde Güney Kıbrıs’ın oynadığı rolden de söz etti.

Alithia gazetesi, Şukri ve Hristodulidis görüşmesinde Kıbrıs sorunundaki son gelişmelerin de ele alındığını, Hristodulidis’in Türk uzlaşmaz tutumundan duyduğu hayal kırıklığını da dile getirdiğini belirtti.

Öte yandan Haravgi gazetesi, Mısır Dışişleri Bakanı Şukri’nin dün Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis tarafından da kabul edildiğini yazdı.

Habere göre Anastasiadis görüşme sırasında, Güney Kıbrıs’ın çeşitli alanlarda Mısır ile iş birliğine duyduğu ilgiyi dile getirdi.

Anastasiadis ve Şukri görüşmede özellikle enerji, tarım ve taşımacılık gibi çeşitli alanlardaki iş birliği konularını ele aldı.

HRİSTODULİDİS RIK’E KONUŞTU

Fileleftheros gazetesi, Hristolidis-Şukri görüşmesi haberinin içerisinde Hristodulidis’in AB Dış İlişkiler Konseyi toplantısıyla ilgili açıklamasına da yer verdi.

Habere göre Hristodulidis, geçen gün gerçekleştirilen toplantıdan çok şey beklemediğini ifade etti.

Ulusal çıkarların, Güney Kıbrıs’ın sahip olduğu araçların ve olanakların üstünde olduğunu ifade eden Hristodulidis, Rum Yönetimi’ne yönelik yapılan Türkiye ile ilgili yaptırım kararı almayı başaramadığı şeklindeki eleştirilerin sorulması üzerine “oturulan yerden eleştiri yapılmasının kolay olduğunu” söyledi.